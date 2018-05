Arriva’s busdirektør fylder 60 år

Tirsdag 8. maj 2018 kl: 17:26

Af: Redaktionen Torben Hansen startede efter 15 år hos Shell som områdechef for DSB Busser i Holbæk i 1997, der omfattede hele det gamle VT- og STS-område. På det tidspunkt havde DSB Busser i Holbæk omkring 250 busser, som opererede i et område fra Nakskov til Nykøbing SJ.Efter tre år blev DSB Busser til Combus, som efter en turbulent periode blev solgt til Arriva og Connex.







Dengang sad Torben Hansen med ansvaret for Sjælland og Fyn i Combus. Efter salget blev Torben Hansen ansat halvt ved Arriva og halvt ved Connex indtil opdelingen af Combus var på plads. Med en kort afstikker til en mindre privat vognmandsvirksomhed kom Torben Hansen i 2005 tilbage til Arriva som driftschef i Kokkedal og Hillerød. Derefter blev Torben kvalitetschef i Arriva Scandinavien (Danmark og Sverige).







For ca. 10 år siden blev Torben Hansen driftsdirektør for Arriva i Østdanmark. Det var også heromkring, at Arriva opkøbte Connex, der var den næststørste busoperatør i Danmark efter Arriva.

2011 overtog Torben Hansen også ansvaret for Arriva’s buskørsel i Vestdanmark og blev hermed busdirektør i Arriva Danmark.







- Det var stort at overtage driften af Arriva i Vestdanmark, og få Øst og Vest til at arbejde tæt sammen, så det blev ét Arriva. Det synes jeg, vi er ved at være kommet i mål med, og det er jeg rigtigt stolt af, siger Torben Hansen og fortsætter:



- Da vi overtog Connex i sin tid. Der flyttede vi 1.000 mand på en weekend. Det var en kæmpe opgave, og takket være alle de involverede mennesker lykkedes det at få alle busser afsted til tiden mandag morgen. Det var en weekend med sved på panden for os alle og det ser jeg stadig tilbage på med stor stolthed.







- En af de ting jeg også er særligt glad for er, at vi har et fornuftigt og godt samarbejde med det faglige system. Vi har fået en tradition om, at vi taler om tingene, når der er udfordringer. Det er ikke altid, det går, men i 9 ud af 10 tilfælde så finder vi nogle fornuftige løsninger på de udfordringer, der måtte være.





Torben Hansen betegner det teknologiskift, som er i gang i øjeblikket, som utroligt spændende.



- Arbejdet med at lancere 5C er noget af det største, jeg har prøvet. Jeg ser desuden meget frem til bynet 2019 som bliver en stor og spændende opgave, når den nye metro i København åbner, siger Torben Hansen og peger på, at der i 2020-2021 kommer nogle store udbud som han gerne vil tage med hjem til Arriva.









Selvom Torben Hansen fylder 60, er han ikke færdig med sit travle arbejdsliv.









- Jeg kunne ikke forestille mig at gå der hjemme og pille i små planter, siger han.







Receptionen finder sted hos Arriva på Skøjtevej 26 i Kastrup mellem klokken 15 og 17.





Såvel nuværende og tidligere kollegaer, samarbejdspartnere og venner af huset er meget velkomne. Arriva ønsker med hensyn til beværtning, at ankomst meldes på mail til Grith.Linstow@arriva.dk senest 24. maj.











