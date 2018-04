Energi-koncern siger ok til et rekordresultat

Fredag 6. april 2018 kl: 09:18

Af: Redaktionen Selskabet kan se tilbage på et år med vækst i salget af brændstof til både transportsektoren og til privatbilister, boom i salget af svanemærkede bilvaske og en stor vækst i salget af varmepumper til såvel private og erhvervskunder.OK-koncernen omfatter ud over moderselskabet OK også cleantech-virksomheden Kamstrup A/S, der i 2017 også fik det bedste resultat nogensinde og en fremgang i omsætningen på 20 procent.



Digitalisering og innovation

Samlet set lyder omsætningen for 2017 på over 8,2 milliarder kroner i OK-koncernen mod sidste års 6,9 milliarder kroner. Ifølge Jørgen Wisborg, der er administrerende direktør i OK og bestyrelsesformand i Kamstrup, er der flere årsager til væksten og den øgede indtjening.





- Hvis vi ser isoleret på energiselskabet OK, er der ingen tvivl om, at OK først og fremmest har et brand som et solidt, dansk selskab med en stærk lokal forankring i form af mere end 660 tankstationer landet over. Det betyder noget på et marked, der er præget af nye, udenlandske aktører. For Kamstrups vedkommende er det flotte resultat omvendt båret af en stadig stigende tilstedeværelse på verdensplan inden for intelligent måling og styring af energi- og vandforbrug, siger Jørgen Wisborg.





Han peger på, at specielt intelligent vandmåling er i kraftig vækst, hvilket lagde grunden til etablering af to nye fabrikker i 2017 i henholdsvis Stilling syd for Aarhus og i Atlanta, Georgia i USA.





Et skærpet fokus på forretningsudvikling samt en langsigtet digitaliseringsstrategi har stor ære af rekordregnskabet. For moderselskabets vedkommende kommer digitaliseringen af kundeoplevelsen især til udtryk ved Danmarks første og eneste app, der kan åbne en benzinstander og sågar starte en bilvask for kunden, mens man bliver i bilen. Den blev lanceret i 2016, og i dag bliver flere tusinde tankninger foretaget via appen dagligt.





Et konkurrencepræget marked

OK peger på, at konkurrencen på brændstofmarkedet er hård i Danmark. Markedet bærer præg af tilkomsten af nye multinationale selskaber og af en række mærkeskift. Her har OK med egne ord været den stabile aktør de seneste år.





- Set i det lys, er det meget tilfredsstillende, at OK øger sine markedsandele og oplever stigende kundeloyalitet blandt de danske bilister. Det er opnået gennem hårdt arbejde i hele organisationen og et konstant fokus på at optimere kundeoplevelsen i form af for eksempelvis innovative abonnementsløsninger og digitale betalingsløsninger. Meget handler i dag om graden af bekvemmelighed for kunden, siger Jørgen Wisborg.







Fremtidens energiformer

OK har over 100 år på bagen og har igennem årene tilpasset sig og leveret det, kunderne har efterspurgt. I dag er OK det mest udbredte benzinmærke i Danmark, og selskabet er meget bevidst om den igangværende grønne omstilling.





Datterselskaberne Kamstrup og EnergiData er eksempler i den sammenhæng. Men moderselskabet favner også bredt og leverer i dag varmepumper i alle størrelser og etablerer tankstationer med biogas, brint og el.





- Vores mål er at være på forkant med den teknologiske udvikling og levere det, kunderne efterspørger. Vi vil være en nøglespiller på energimarkedet. Nu og i fremtiden, siger Jørgen Wisborg.







OK's medejere, for eksempel forhandlere, vognmænd, landmænd og andre erhvervskunder, kan i forbindelse med årets resultat se frem til en udlodning på cirka 150 millioner kroner, hvilket er på niveau med sidste år.







Om OK-koncernen:

Moderselskabet er OK a.m.b.a., der er en landsdækkende leverandør af benzin, transportdiesel, smøremidler, naturgas og elektricitet til både erhverv og private.

OK har tre biogas-tankstationer i hovedstadsområdet og brinttankstationer flere steder i landet

OK leverer desuden varmepumper i alle størrelser

OK’s datterselskaber er Kamstrup A/S, EnergiData A/S, OK Plus A/S og Danoil Exploration A/S.

OK-koncernen beskæftiger samlet set omkring 1.700 ansatte



© Copyright 2018 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.