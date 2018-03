Lufthavnen i Billund har præsenteret det bedste resultat nogensinde

Torsdag 15. marts 2018 kl: 12:57

Hovedtallene fra årsregnskabet for 2017 er:

Nettoomsætning: 773,0 millioner kroner mod 714,1 millioner kroner i 2016

Årsresultat: 63,3 millioner kroner mod 58,7 millioner kroner i 2016

Egenkapital: 594,4 millioner mod 519,1 millioner kroner i 2016

Balancesum: 1.188,0 millioner kroner mod 1.004,0 millioner kroner i 2016

Af: Redaktionen - Stigningen i passagertallet er 9,2 procent i et år, hvor de fleste andre større lufthavne i Danmark kun havde marginal fremgang eller ligefrem tilbagegang, så det har været et år, hvor vi i Billund har taget markedsandele, siger administrerende direktør Kjeld Zacho Jørgensen.Han peger på, at nye destinationer, helårsruter og god belægning på flyene tilsammen har bidraget til en passagervækst på 283.000 rejsende.- Det interessante er, at det er i de traditionelt laveste måneder, at væksten har været størst. November til februar har historisk set været lidt stille i lufthavnen, men den tid er ovre. Vi ser nu mere end 200.000 passagerer i alle måneder, mange måneder mere end 300.000, og det gør naturligvis lufthavnen særdeles robust, siger Kjeld Zacho Jørgensen.Bestyrelsesformand Clas Nylandsted Andersen er godt tilfreds med de gode resultater i 2017.- Vi har gennem de seneste otte år oplevet passagervækst og positive økonomiske resultater som en følge af en ambitiøs og målrettet indsats for at udvikle den internationale tilgængelighed i det jysk-fynske område. I løbet af de seneste ti år har vi øget passagertallet med 50 procent, og vi ser ingen grund til, at det ikke skulle kunne fortsætte i de kommende år, siger Clas Nylandsted Andersen, der sender en stor ros til personale og ledelse for engagement og vilje til at fortsætte udviklingen af Billund Lufthavn.- Vi ved, at de rejsende forventer god service, og det er et af vores allervigtigste områder i lufthavnen. Med de seneste års resultater fremstår Billund Lufthavn A/S som en særdeles velkonsolideret og robust virksomhed, der er godt rustet til fremtidig vækst, siger bestyrelsesformanden.Det samlede årsregnskab vil blive forelagt generalforsamlingen 14. maj til endelig godkendelse.