Årets Opbygning kommer i fokus på Vestfyn

Mandag 11. december 2017 kl: 15:00

Dommerpanel til Årets Opbygning 2018

Hans Bruun, AutoBranchen Danmark

Mark Kristensen, Tage Kristensen A/S

Bill Sørensen, J. Buhl & Sønner A/S

Jesper B. Nielsen, Transportmagasinet

Finn Bjerremand, DTL - Danske Vognmænd

Thomas Krebs, SKAD

Ole Skovlund, tidl. vognmand.

Tidligere vindere af Årets Opbygning

2017: Broshuis Scandinavia med 2CONnect-trailer

2016: KLC A/S med Alsidig forvogn, der kan omdannes til trækker

2015: Skaks Kran Import & Eksport med verdens laveste forvognskonstruktion med 110 tonsmeter kran

Årets Opbygning 2018 afholdes på Vestfyn Trækker 25.-27. maj 2018.

Af: Jesper Christensen Kåringen afholdes i 2018 på Vestfyn Trækker, men den kommer til at foregå på samme måde, som når den hvert andet år afholdes på transportmessen i MCH Messecenter Herning.- Der findes mange dygtige opbyggere rundt omkring i Danmark, og dem vil vi gerne være med til at synliggøre. Derfor ønsker vi at fastholde kåringen af Årets Opbygning som en årlig begivenhed. Da transportmessen i Herning afholdes i ulige år, glæder det os at kunne samarbejde med Vestfyn Trækker om afholdelsen af kåringen i lige år, fortæller Nikolaj Jørgensen, der er projektleder for Transport 2019, der afholdes i MCH Messecenter Herning i dagene 21. - 23. marts 2019.- Kåringen af Årets Opbygning var en stor succes på Vestfyn Trækker i 2016. Vi glæder os til at gentage succesen og endnu engang give de besøgende mulighed for at stemme på deres favorit blandt de tre opbygninger, dommerne har udvalgt, siger Susanne K. Fischer, der er projektleder for Vestfyn Trækker hos VBG Group Sales A/S.Et erfarent dommerpanel med en bred vifte af faglige kompetencer vil som de foregående år gennemgå alle indstillede opbygninger og udvælge de tre finalister ud fra blandt andet funktionalitet, innovation og godt håndværk. Alle indstillede opbygninger vil stå på udstillingen og give publikum rig mulighed for at komme helt tæt på og stemme på deres favorit i finalen.