Vaskehaller skifter ejer

Fredag 8. december 2017 kl: 12:10

Tre vaskehaller til modulvogntog

Af: Redaktionen - Med frasalget af vaskeaktiviteterne ønsker vi at kunne fokusere yderligere på vores kerneforretning, der er salg, servicering og reparation af lette, mellemtunge og tunge erhvervskøretøjer med tilhørende transportudstyr, siger Nyscan’s servicedirektør Jens Egeskov.- Vi er overbeviste om, at vi i Copenhagen Truck Wash har fundet den helt rigtige partner til at køre vaskeaktiviteterne videre. Nyscan forbliver selvfølgelig kunde i vores tidligere vaskehaller, for vi kan se, at Copenhagen Truck Washs tilgang til lastbilvask er helt unik, siger Jens Egeskov videre.Aftalen med Copenhagen Truck Wash omfatter en vaskehal på Nyscan’s Iveco-anlæg på Avedøre Holme i Hvidovre ved København samt de to vaskehaller på Scania-anlægget på Skandinavisk Transportcenter i Køge. Vaskehallerne er alle udrustet med 31 meter lange vaskebaner, som kan håndtere modulvogntog i én vaskeproces.- Vi er rigtig glade for aftalen, som vil styrke vores position i Hovedstadsområdet, siger indehaveren af Copenhagen Truck Wash, Mikkel Merrild.- Vi har fuld fart på vores tre vaskehaller på Letland Allé i Høje Taastrup, hvor vi blandt andet servicerer de mange virksomheder i det store transportcenter og entreprenørvognmænd i området. Ved at kunne tilbyde kvalitetsvask på Avedøre Holme samt i Køge fordobler vi vores kapacitet og bliver den største aktør på det storkøbenhavnske vaskemarked, siger han videre.Overdragelsen sker ved årsskiftet som en såkaldt virksomhedsoverdragelse, hvor de fire vaskemedarbejdere hos Nyscan følger med på uændrede vilkår. Også de mange vaskeaftaler, som Nyscan har indgået med kunder i hele Storkøbenhavn, følger med på uændrede vilkår.- Vi glæder os til at servicere Nyscan’s vaskekunder. Med vores kvalitetskoncept for vask af alle typer erhvervskøretøjer - fra varevogne og lastbiler til mobilkraner og specialkøretøjer i det tunge segment - er vi overbeviste om, at vi kan effektivisere driften af vores vaskehaller og tilbyde et endnu højere serviceniveau, siger Mikkel Merrild, der peger på, at skarpe priser og hurtig vask i høj kvalitet er vejen frem på det meget konkurrenceudsatte marked.- Vi har drevet vaskehallerne i Høje Taastrup i snart halvandet år, og i den tid er det lykkedes os at hæve kvaliteten markant og samtidig halvere ventetiden. Det satser vi også på at gøre i Hvidovre og Køge, siger Mikkel Merrild.Copenhagen Truck Wash er eksempelvis kendt for at yde vaskegaranti med tilbud om en gratis omvask, hvis køretøjet ikke bliver helt rent i første forsøg.- Vores professionelle vognvaskere sætter en ære i at levere den højeste kvalitet. Hvis det skulle ske, at kunden ikke er tilfreds med vaskeresultatet, når køretøjet bliver klarmeldt, vasker vi det en gang til uden diskussion, siger Mikkel Merrild.