Dansk-svensk havneselskab får ny direktør

Onsdag 6. september 2017 kl: 12:26

Af: Redaktionen Barbara Scheel Agersnap har siden juni 2015 været viceadministrerende direktør hos CMP. Selskabets CFO, Jonas Arkestad, overtager rollen som viceadministrerende direktør og beholder stillingen som CFO.- Vi er glade for, at Barbara Scheel Agersnap har accepteret rollen som administrerende direktør for CMP. Med valget af Barbara Scheel Agersnap får vi en person, der har såvel strategisk som operationel kompetence. Barbara Scheel Agersnap kender industrien og formår samtidigt at tænke nyt. Dette er vigtigt i en verden under så store forandringer, så man er på forkant med udviklingen, siger formanden for CMP’s bestyrelse, Mads Lebech.- Jeg er rigtig glad for den tillid, bestyrelsen viser mig. Efter mine to år som direktør er det både dejligt og udfordrende at overtage rollen som administrerende direktør. Vi har en fantastisk virksomhed og en god strategisk position i Østersøregionen med store muligheder. Jeg ser frem til at starte i min nye rolle og sammen med organisationen, at fortsætte udviklingen af CMP, som en førende havn også i fremtiden, siger Barbara Scheel Agersnap, administrerende direktør for Copenhagen Malmö Port AB.Ændringerne i CMP træder i kraft med øjeblikkelig virkning.















