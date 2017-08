18 Stralis fra Iveco skal stråle hos vognmand i Silkeborg

Tirsdag 15. august 2017 kl: 12:01

Af: Redaktionen De 18 nye Stralis-trækkere fra Iveco har Cursor 11-motorer, HI-WAY-førerhus med sovekabine og er monteret med 12-trins automatisk skiftende Eurotronic gearkasse.Poulsen Transport ApS i Silkeborg blev stiftet 1. september sidste år af Jesper Frandsen, der har over 18 års erfaring fra transportbranchen. Poulsen Transport ApS de kører blandt andet for dagligvarekæden Lidl i Danmark.Poulsen Transport ApS er siden starten sidste år vokset - virksomheden vandt blandt andet et større udbud af transport for Lidl’s to centrale lagre i Kolding og Køge.- Vi vandt ikke kun på en konkurrencedygtig pris, men også på vores fleksibilitet når der er pres på. Vi valgte at gå med I.M. Jensen & Bache og Iveco, fordi Michael Bache var meget løsningorienteret og har et bredt netværk. Herudover besluttede vi at bilerne skulle være nye, så antallet af nedbrud holdes nede, og vi derved kan forblive kørende på vejen, siger Jesper Frandsen, der peger på, at Michael Bache og hans hold har hjulpet med at sætte den optimale løsning sammen til virksomheden-- Han skabte også kontakt til Jan Jespersen fra GTT Rental ApS, som kunne reagere hurtigt med hensyn til levering af trailere til opgaven, siger Jesper Frandsen.De 18 biler er leveret af Michael Bache, der er indehaver af I.M. Jensen & Bache A/S.