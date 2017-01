Industrien skriger efter lagerlokaler

Onsdag 4. januar 2017 kl: 15:10

Af: Hans Windeløv, ltl.dk

Der er tale om lidt af en vending på Vestegnen, når det handler om efterspørgslen på lager- og industrilokaler. Erhvervslivet i Københavns omegn oplever nemlig så meget fremgang, at der i løbet af 2016 er sket et kraftigt fald i antallet af tomme lagerlokaler, fabrikshaller og værksteder.

Ved begyndelsen af året stod 6,3 procent af industrilokalerne tomme - det er sidst på året faldet til 3,7 procent - det laveste niveau siden oktober 2008. Det viser friske tal fra Ejendomstorvet.dk, landet største portal for erhvervslokaler.





- Produktionslokalerne i Københavns omegn har i år haft landets største fald i tomgangen. Et andet sundhedstegn for erhvervslivet omkring hovedstaden er, at lejeniveauet det seneste år er steget 12 procent eller fire gange så meget som på landsplan. Samtidig er antallet af udbudte lokaler i Københavns omegn faldet med 27 procent det seneste år - på landsplan er faldet kun halvt så stort, siger Simon Birch Skou, der er administrerende direktør for Ejendomstorvet.dk.





På landsplan rummer portalen aktuelt over 10.000 lokaler til leje og ejendomme udbudt til salg -heraf er knap 1.800 lokaler til lager/produktion. I Københavns omegn er udbudt 170 lager- og industrilokaler - flest i Albertslund med 36, derefter følger Ballerup, Brøndby, Høje-Taastrup og Rødovre, alle med 21 eller 22.





Før finanskrisen satte ind i efteråret 2008, stod kun omkring tre procent af industrilokalerne i Københavns omegn tomme. I takt med indskrænkninger, fyringer og konkurser blev det på kun to år næsten fordoblet - og frem til i år har tomgangen svinget omkring seks procent. Allerværst så det ud i midten af 2013 med 6,9 procent tomme lokaler. Men nu går det fremad i de københavnske forstæder.





- Der begyndte at komme hul på bylden for halvandet år siden. Industrivirksomhederne tør igen at producere til lager, og den øgede nethandel skaber efterspørgsel på logistiklokaler. Vi mærker især stor efterspørgsel i Brøndby, Glostrup og Ishøj på Vestegnen og i Herlev og Gladsaxe lidt længere mod nord, siger Regitze Lund, associeret partner og seniorrådgiver med ansvar for logistik i Newsec Egeskov & Lindquist, en af de større erhvervsmæglere i hovedstaden.





Hun advarer samtidig mod mangel på industrilokaler i forstæderne.





- Københavns omegn har brug for nybyggeri af moderne lagerbygninger og industrilokaler. Tomgangen kan ikke blive meget lavere, fordi de tilbageværende, tomme bygninger hovedsageligt er ældre, måske fra 1950-erne og 1960-erne. I dag efterspørger virksomhederne moderne og effektive bygninger med stor loftshøjde, med læsseramper, med god udvendig plads til modulvogntog og med lavt energiforbrug, siger Regitze Lund.





Blandt nyere logistik- og industribygninger i området er transportkoncernen DSV’s fragtterminal fra 2014 i Hedehusene i Høje Taastrup Kommune og - få kilometer derfra ligger det nye grønttorv, Copenhagen Markets, som åbnede i foråret.





Københavns omegn har lager- og produktionsbygninger på i alt 7,8 millioner kvadratmeter - det svarer til næsten 1.100 fodboldbaner eller lige knap hele Frederiksberg Kommunes areal. De 13 kommuner i landsdelen omfatter i nord Lyngby-Taarbæk, Ballerup, Gentofte, Gladsaxe og Herlev, desuden Albertslund, Glostrup, Hvidovre, Høje Taastrup samt Rødovre og i syd Brøndby, Vallensbæk og Ishøj.





Ejendomstorvet.dk er ejet af de danske erhvervsmæglere og har Danmarks største udvalg af ledige lejemål samt ejendomme til salg med adresse, foto og tekst om aktuelt godt 10.000 lokaler og ejendomme. Dataene kommer fra næsten alle landets erhvervsmæglere samt en række pensionskasser, ejendomsselskaber og ejendomsadministratorer. Ejendomstorvet.dk har over 90.000 besøg hver måned.





