Danmark har fået en ny regering

Onsdag 3. juni 2026 kl: 10:08

Regeringen Mette Frederiksen III:

Statsminister Mette Frederiksen (S)

Økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr (SF)

Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M)

Erhvervs- og konkurrencekraftsminister Martin Lidegaard (R)

Finansminister Peter Hummelgaard (S) Justitsminister Nicolai Wammen (S)

Forsknings-, uddannelses- og digitaliseringsminister Christina Egelund (M)

Klima-, energi- og forsyningsminister Samira Nawa (R)

By-, land- og transportminister Signe Munk (SF)

Udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov (S) Undervisningsminister Magnus Heunicke (S)

Beskæftigelsesminister og minister for ligestilling Ane Halsboe-Jørgensen (S)

Forsvarsminister Jeppe Bruus (S)

Skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt (M)

Sundhedsminister og kirkeminister Ida Auken (S) Minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen (S)

Kulturminister Zenia Stampe (R)

Minister for samfundssikkerhed og beredskab Lisbeth Bech-Nielsen (SF)

Børne-, ældre- og boligminister Jacob Mark (SF)

Socialminister og minister for nordisk samarbejde Monika Rubin (M) Miljøminister Maria Reumert Gjerding (SF)





her: Interesserede kan læse grundlaget for den nye SSFMR-regering, som selv kalder sig for Firkløverregeringen,









Danmark har tidligere haft en regering med samme betegnelse. Det var fra 1982 til 1987, hvor Poul Schlütter (K) var statsminister i en K-V-CD-Krf-mindretalsregering, der med partiernes partibogstaver hed VCQM. Regeringen var en mindretalsregering, der baserede sig på skiftende flertal - først og fremmest det daværende Fremskridtspartiet og Radikale.





















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