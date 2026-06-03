Danmark har fået en ny regering
Onsdag 3. juni 2026 kl: 10:08Af: Jesper Christensen
Statsminister Mette Frederiksen (S) præsenterer onsdag formiddag den nye S-SF-M-R-regering, der kommer til at bestå af 21 ministre. Mette Frederiksen bliver statsminister for tredie gang, mens Lars Løkke Rasmussen fortsætter som udenrigsminister. Socialdemokraterne, der er den nye regerings største parti, får ni ministerposter, SF får fem, Moderaterne får fire, mens Radikale får tre
Regeringen Mette Frederiksen III:
- Statsminister Mette Frederiksen (S)
- Økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr (SF)
- Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M)
- Erhvervs- og konkurrencekraftsminister Martin Lidegaard (R)
- Finansminister Peter Hummelgaard (S)
- Justitsminister Nicolai Wammen (S)
- Forsknings-, uddannelses- og digitaliseringsminister Christina Egelund (M)
- Klima-, energi- og forsyningsminister Samira Nawa (R)
- By-, land- og transportminister Signe Munk (SF)
- Udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov (S)
- Undervisningsminister Magnus Heunicke (S)
- Beskæftigelsesminister og minister for ligestilling Ane Halsboe-Jørgensen (S)
- Forsvarsminister Jeppe Bruus (S)
- Skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt (M)
- Sundhedsminister og kirkeminister Ida Auken (S)
- Minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen (S)
- Kulturminister Zenia Stampe (R)
- Minister for samfundssikkerhed og beredskab Lisbeth Bech-Nielsen (SF)
- Børne-, ældre- og boligminister Jacob Mark (SF)
- Socialminister og minister for nordisk samarbejde Monika Rubin (M)
- Miljøminister Maria Reumert Gjerding (SF)
Interesserede kan læse grundlaget for den nye SSFMR-regering, som selv kalder sig for Firkløverregeringen, her:
Danmark har tidligere haft en regering med samme betegnelse. Det var fra 1982 til 1987, hvor Poul Schlütter (K) var statsminister i en K-V-CD-Krf-mindretalsregering, der med partiernes partibogstaver hed VCQM. Regeringen var en mindretalsregering, der baserede sig på skiftende flertal - først og fremmest det daværende Fremskridtspartiet og Radikale.
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