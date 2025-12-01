Midtjysk tankvognsvirksomhed skifter ejer

Mandag 1. december 2025 kl: 12:45

Dantra A/S bliver dermed en del af en af verdens førende udbydere af logistikløsninger for kemi-, gas- og fødevareindustrien. Med købet af Dantra A/S styrker Hoyer Group sin position på det skandinaviske transport- og logistikmarked inden for vej- og intermodal transport, hvor Hoyer Group vil være repræsenteret i Danmark, Sverige, Norge, Finland og Litauen.









Hos Hoyer Group peger man på, at købet og integrationen af Dantra A/S vil styrke koncernens position i Nordeuropa og åbne for nye muligheder inden for områderne gaslogistik, specialkemi, Carbon Capturing, nye former for energi og cirkulær økonomi.









- Med opkøbet af Dantra A/S fortsætter vi konsekvent vores strategiske vækstkurs gennem målrettede investeringer og styrkelse af vores netværk og vores innovationskraft. Sammen tilbyder vi vores kunder endnu mere omfattende og bæredygtige logistikløsninger - især inden for fremtidsområderne nye energiformer og cirkulær økonomi, siger Björn Schniederkötter, der er administrerende direktør i Hoyer Group.









Hos Dantra A/S peger administrerende direktør Marc Jeel på, at integrationen i Hoyer Group giver Dantra A/S' kunder adgang til et globalt netværk og omfattende ekspertise.









- Eksisterende Dantra-kunder vil i fremtiden nyde godt af et betydeligt udvidet netværk i Europa og på verdensplan. Integrationen i Hoyer Group giver adgang til nye tjenester, især inden for områderne intermodal transport og oversøisk skibsfart. Kombinationen af begge virksomheders styrker muliggør skræddersyede, bæredygtige og effektive logistikløsninger til krævende brancher som kemi, farmaci og specialprodukter, siger Marc Jeel, der bliver suppleret af Dantra A/S økonomidirektør, Lone Kjær.









- Samtidig bibeholdes vores værdier som familievirksomhed - sikkerhed, kvalitet og bæredygtighed er fortsat fokus for vores handlinger, siger Lone Kjær.









Både Hoyer og Dantra er traditionelle familievirksomheder med en lang historie, stærke værdier og et udpræget ansvar over for medarbejdere, kunder og miljø. I fokus står sikkerhed, bæredygtighed og etisk handlemåde. Begge virksomheder er certificeret i henhold til internationale standarder og forpligter sig til højeste kvalitets- og miljøstandarder.









- Købet af Dantra A/S er et væsentligt skridt for Hoyer Group. Vi er ikke kun forbundet med Dantra A/S af forretningsmæssige mål, men frem for alt af fælles værdier: ansvar, bæredygtighed og højeste kvalitetsstandarder. Som traditionel familievirksomhed lægger vi stor vægt på sikkerhed, integritet og kollegial handlemåde - overfor vores medarbejdere, kunder og miljø. Sammen skaber vi et endnu stærkere grundlag for bæredygtig vækst i Nordeuropa,”siger Björn Schniederkötter.









Dantra A/S blev grundlagt i 1920 og er en af de førende specialister inden for transport af flydende kemikalier og tekniske produkter i Skandinavien og Europa.









Hoyer GmbH Internationale Fachspedition blev grundlagt i 1946 og beskæftiger sig med transport- og logistik-løsninger til den kemiske industri, fødevareindustrien samt gas- og olieindustrien.

Den tyske virksomhed er repræsenteret i over 100 lande verden over.

