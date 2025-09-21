Passagerne er fortsat ganske tilfredse med færgerne til og fra Bornholm

Søndag 21. september 2025 kl: 11:53

- Færgebetjeningen af Bornholm er en stor og vigtig dagsorden, og det vigtigste er passagererne, som bruger færgen. Her er det positivt, at deres tilfredshed med turen helt konsekvent ligger meget højt. Det skal vi alle arbejde for at fastholde, siger transportminister Thomas Danielsen (V).









Kundetilfredshedsundersøgelsen af Molslinjens færgebetjening af Bornholm blev genneført af Analyse Danmark i perioden fra 2. juli til 2. august 2025.









Spørgsmålene er blevet besvaret ud fra følgende 5-punktskala:

Meget utilfreds (1)

Utilfreds (2)

Hverken/eller (3)

Tilfreds (4)

Meget tilfreds (5)





Kategori - score højsæson 2025:

Færgerejsen alt i alt - 4,3

Personlig betjening - 4,1

Rengøring og vedligeholdelse - 4,1

Færgen og adgang til færgen - 4,0

Information og billetkøb - 4,1





I henhold til kontrakten skal Molslinjen betale bod, hvis kundetilfredsheden falder under 3,5.









Der er også lavet tilfredshedsmåling på Bøjden-Fynshav og Samsø-Kalundborg, hvor den samlede tilfredshed er henholdsvis 4,3 og 4,0









her: Interesserede kan se kundetilfredshedsundersøgelsen









