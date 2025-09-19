Transportorganisation har forslag til flere dobbelttrailer-vogntog på vejene

Fredag 19. september 2025 kl: 13:02

ITD mener, at rammer, der gælder for dobbeltrailer-vogntog, der må være op til 34 meter, sætter en stopper for udbredelsen af dobbelttrailer-vogntog









De rammer, der er sat, er blandt andet, at det tilladte vejnet for kørsel med dobbelttrailer-vogntog er begrænset til strækningen Aarhus-Høje Taastrup-Øresund. Hvis en vognmand vil køre fra sin egen firmaadresse, kræver det screening og projekteringsundersøgelse, der koster 50.000 kroner i ansøgningsgebyr plus nødvendige etableringsomkostninger.









Ifølge ITD har 13 danske vognmænd søgt om screening, og hvoraf en enkelt virksomhed kommet i mål med anlæggelsen af en godkendt rute ind til virksomhedens adresse.









- De transporteffektive vogntog står klar hos mange vognmænd, men de nuværende regler gør det alt for svært og dyrt at få dem på vejene. Derfor er vi i løbende dialog med myndighederne og har flere gange spillet ind med konkrete løsningsforslag, siger køreteknisk ekspert hos ITD, Steffen Johannsen.









Forslag fra ITD - Udvid vejnettet og foretag screening efter svensk model

ITD arbejder for en billigere og mere effektiv udbredelse af dobbelttrailer-vogntog og har derfor over for myndighederne blandt andet foreslået:





Udvid vejnettet:

Den godkendte rute for kørsel med dobbelttrailervogntog går lige nu fra Aarhus-Høje Taastrup-Øresund. ITD anbefaler, at alle færgehavne, grænseovergange og andre vigtige transportknudepunkter inkluderes i det tilladte vejnet. Det er nødvendigt, hvis dobbelttrailervogntog skal være en reel mulighed for flere vognmænd. På sigt arbejder ITD for, at dobbelttrailere skal have samme kørselsmuligheder som modulvogntog, som de i mange tilfælde med fordel kan erstatte





Foretag screening efter svensk model:

ITD ønsker, at Danmark åbner for en alternativ screening og godkendelse af A-double-vogntog efter svensk model. Disse vogntog er en smule mere teknisk avancerede, men også mindre pladskrævende i sving, hvilket vil betyde færre og billigere tilpasninger af vejnettet. Lige nu screener Danmark ud fra en dobbelttrailertype, der fylder mere, end de fleste danske vognmænd benytter. Derfor bør screening og godkendelse ske ud fra den plads, vogntoget reelt optager - og ikke på baggrund af en større type, som ikke vil blive anvendt på de ønskede strækninger frem til virksomhedens egen matrikel. Den svenske dobbelttrailertype findes allerede i et større antal i Danmark, da flere vognmænd ønsker at anvende typen til kørsel mellem Danmark og Sverige. I Sverige er der i dag åbnet omkring 6.000 kilometer vejnet til dobbelttrailere

Lavere ansøgningsgebyr: Screening og godkendelse skal være billigere. Lige nu er prisen 50.000 kroner. Lagt sammen med de høje etableringsomkostninger forhindrer det dobbelttrailervogntogenes udbredelse.









- Sveriges erfaringer viser, at det kan lade sig gøre at udbrede dobbelttrailervogntog langt mere effektivt. Det kræver, at vi nu efter en læringsperiode justerer rammerne i Danmark. Ellers risikerer vi at bremse en teknologi, der kan levere både grønne, økonomiske og infrastrukturmæssige gevinster, siger Steffen Johannsen.

© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.