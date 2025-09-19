Elektrisk bilmesse får fornyet konceptet

Fredag 19. september 2025 kl: 11:40

To af messens tidligere nøglepersoner, Anna Fägersten Dahlquist (marketingchef) og Jan Rawensparr (salgschef), indgår i det nye hold bag eCarExpo. Sammen med brancheprofilen Peter Scott, der har over 25 års erfaring fra den nordiske messebranche, skal de videreudvikle konceptet og skabe endnu større værdi for både udstillere og besøgende.









En vigtig del af den nye satsning er at lytte nøje til udstillernes og partnernes behov - og omsætte deres feedback til konkrete forbedringer. Fokus er at skabe størst mulig forretningsværdi, med kortere planlægningsforløb, tydelige processer, fleksible løsninger på stedet og aktiviteter med langvarig effekt efter messen.









- Vi ved, at eCarExpo allerede er en vigtig salgsplatform, som branchen værdsætter. Næste skridt er at gøre den endnu mere værdifuld for vores udstillere og partnere. Det handler om klarere processer, kortere ledetider og løsninger, der skaber værdi også efter messen. Vores mål er, at alle deltagere går hjem med konkrete resultater, siger marketingchef Anna Fägersten Dahlquist.









Den seneste messe i København i 2024 havde over 24.000 besøgende og flere testkørsler end tidligere. Det bekræftede arrangørerne i, at eCarExpo-konceptet fungerer godt i Danmark - både for branchen og for publikum.









Ifølge arrangørerne har eCarExpo siden starten i 2016 etableret sig som en naturlig mødeplads for publikum. Ambitionen er at skabe en endnu bedre helhedsoplevelse for besøgende og kommende elbilsejere - ikke mindst gennem videreudvikling af de populære testkørsler, som er blandt messens mest værdsatte attraktioner. Ved det seneste event i Stockholm stod én enkelt udstiller for over 1.000 testkørsler med potentielle kunder.









Parallelt med eCarExpo fortsætter søstereventet eComExpo med fokus på tung og kommerciel trafik. I dag har der været arrangeret eComExpo-udstillinger i Sverige og Danmark - og Norge står næst på listen. Sammen udgør eCarExpo og eComExpo en helhed, hvor både person- og transportsektoren mødes om fremtidens elektrificerede mobilitet.









Lidt om EV Events AB:

EV Events AB er arrangør messer for elektrificerede køretøjer og transport i Norden - eCarExpo og eComExpo

Der har været udstillinger i Stockholm, Göteborg, København, Oslo og Tallinn





