Vognmandsorganisation roser transportministeren for sine tiltag

DOBBELTTRAILER-VOGNTOG FÅR MERE PLADS:

Fredag 19. september 2025 kl: 13:20

Hos vognmandsorganisationen DTL tager man transportministerens tiltag som et tegn på, at ministeren har forstået det, som branchen har prædiket i en halv snes år, når det gælder den grønne omstilling:





Øget kapacitet på ladet giver grønnere transport.





DTL roser derfor Thomas Danielsen for at tilpasse infrastruktur og sikre samkørsel med Sverige for dobbelttrailer-vogntogene.









- Jeg kan ikke mindes en transportminister, der - selv om de nok sagde de rigtige ting - vitterligt forstod, hvor store muligheder, det giver for grøn og effektiv transport at øge kapaciteten på køretøjerne, siger DTL’s administrerende direktør Erik Østergaard, der i andre sammenhænge - blandt andet 11 kg-regler for godstransport med varebiler - har været stærkt kritisk over for samme minister.









- Thomas Danielsen har ikke bare en vision om at udvide kørsel med dobbelttrailer-vogntog til hele motorvejsnettet. Han gør faktisk også noget ved det. Og at han har fundet opbakning i forligskredsen, tjener alle politikerne til ære, sider Erik Østergaard.









DTL-direktøren kvitterer også for, at den tilladte totalvægt for visse dobbelttrailer-vogntog bliver øget fra 72 til 74 ton - og at svenske dobbelttrailer-vogntog anerkendes i Danmark.









Erik Østergaard fremhæver i samme omgang, at der ikke er noget nyt under solen med hensyn til fordelene ved de ekstra lange køretøjer.









Det var allerede noget, som blev knæsat i det klimapartnerskab om landtransport, der sammen med andre klimapartnerskaber blev nedsat af den daværende S-Regering i 2019.









- Der skulle så gå seks år, før nogen på transportområdet breder forsøgsordningen ud i større skala. Men bedre sent end aldrig, og det giver håb om, at ordningen kan blive varig i 2027, som jo er målet, siger Erik Østergaard.









Gebyr på 50.000 kroner er eneste anke

Den eneste anke fra DTL’s side i forbindelse med forsøgsordnigen med dobbelttrailer-vogntog er, at det fortsat koster et gebyr på 50.000 kroner for ansøgere, der ønsker at gøre brug af ordningen om, at man kan køre med dobbeltrailer-vogntog ti log fra sin virksomhedsadresse.









- Jeg forstår bevæggrunden om seriøsitet bag ved gebyret, når man skal vurdere og beregne, om en ansøger kan være med i virksomhedsordningen, siger Erik Østergaard og fortsætter:









- Men da det jo ofte vil åbne muligheder for andre, at der sker tilpasninger af vejnettet fra motorvejsafkørslen til for eksempel en fælles omkoblingsplads, bør udgiften ikke bæres alene af den første ansøger. Måske man kunne forestille sig en slags pulje-garantiordning, hvor det fulde beløb først slippes, hvis ansøgeren dropper projektet. Det er noget, man bør se nærmere på.

