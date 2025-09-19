Tilbud om gratis transport med letbane og bus fra knudepunkt er gået i gang
Fredag 19. september 2025 kl: 13:40Af: Redaktionen
Mandag 15. september åbnede forsøget med gratis transport med letbane og busser. Stiller man sin bil ved letbanestoppet “Klokhøjen” ved Lisbjerg nord for Aarhus, kan man hente en gratis billet til letbane og busser, der kører i Aarhus Kommune
Muligheden for at køre gratis med letbane og busser til og fra Klokhøjen gælder på hverdage mellem klokken 6 og 9 og skal få flere til at kombinere bilturen med kollektiv transport.
Man kan finde gratis Parkér og Rejs-billet i app’en Rejsebillet, når man står på stationen. Den gælder 12 timer til letbane og bybusser i Aarhus Kommune, så man kan både skifte undervejs og komme tilbage til Klokhøjen igen for 0 kroner.
Forsøgsordningen kører frem til udgangen af 2026.
Interesserede kan se mere om gratis transport til og fra Klokhøjen med letbane - og busser hos Midttrafik.dk - klik her:
