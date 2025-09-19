Tilbud om gratis transport med letbane og bus fra knudepunkt er gået i gang

Fredag 19. september 2025 kl: 13:40

Muligheden for at køre gratis med letbane og busser til og fra Klokhøjen gælder på hverdage mellem klokken 6 og 9 og skal få flere til at kombinere bilturen med kollektiv transport.









Man kan finde gratis Parkér og Rejs-billet i app’en Rejsebillet, når man står på stationen. Den gælder 12 timer til letbane og bybusser i Aarhus Kommune, så man kan både skifte undervejs og komme tilbage til Klokhøjen igen for 0 kroner.









Forsøgsordningen kører frem til udgangen af 2026.









Interesserede kan se mere om gratis transport til og fra Klokhøjen med letbane - og busser hos Midttrafik.dk - klik her:

















