Grundlaget for Motorvej E20 er ødelagt ved Københavns Lufthavn

Torsdag 18. september 2025 kl: 10:46

Trafikken fra Sverige bliver ledt op på Amager Strandvej, mens trafikken fra Københavns Lufthavn bliver ledt via Lufthavnsboulevard til Amager Landevej.









Det er først og fremmest den vestgående del af motorvejen, der er undermineret af vand, som ifølge Vejdirektoratet kommer nede fra jorden.









Vejdirektoratet har ikke noget bud på, hvornår motorvejen kan åbne igen.











