Grundlaget for Motorvej E20 er ødelagt ved Københavns Lufthavn
Torsdag 18. september 2025 kl: 10:46Af: Redaktionen
Omkring 800 meter af Motorvej E20 mellem Afkørsel 15 og Afkørsel 18 er undermineret af vand, og vejen kan derfor slå revner eller bryde sammen. Derfor har politiet spærret vejen i vestgående retning
Trafikken fra Sverige bliver ledt op på Amager Strandvej, mens trafikken fra Københavns Lufthavn bliver ledt via Lufthavnsboulevard til Amager Landevej.
Det er først og fremmest den vestgående del af motorvejen, der er undermineret af vand, som ifølge Vejdirektoratet kommer nede fra jorden.
Vejdirektoratet har ikke noget bud på, hvornår motorvejen kan åbne igen.
