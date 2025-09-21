Grise bidrager til brændstoffet

Søndag 21. september 2025 kl: 11:34

Af: Redaktionen To af de første Iveco S-Way lastbiler drevet af biogas i drift for SPF-Danmark.

De nye lastbiler er et resultat af et samarbejde mellem Iveco, Stiholt og SPF-Danmark, der har som mål at skabe en mere bæredygtig transportkæde. Iveco S-Way lastbilerne kører på biogas, der, når det produceres af restprodukter fra eksempelvis gylle fra griselandbrug, regnes blandt de mindst klimabelastende brændstoffer, der findes i dag. Samtidig opfylder rækkevidde og trækkraft kravene hos landsdækkende logistikvirksomhed.









Lastbilerne er en del af en ny flåde, som skal reducere CO2-udledningen i dansk grise- og slagteritransport.









- Det er med både stolthed og ydmyghed, at vi sender den første biogasdrevne SPF-lastbil ud på landevejene. Det er et konkret bevis på, at grøn transport ikke blot er fremtiden, den er her faktisk allerede, siger Claus Sommerfeldt, der er salgskonsulent i Stiholt.









Cirkulært kredsløb skaber ekstra værdi

For SPF-Danmark giver biogasløsningen særlig stor værdi i selskabets daglige drift. SPF-Danmark er en dansk transport- og handelsvirksomhed specialiseret i levende svin og er dermed et led i svineproduktionen i Danmark, som blandt andet leverer gylle til biogasanlæg.









- Vi ser en kæmpe fordel i at kunne tanke vores egne lastbiler med biogas, som delvist er produceret ud fra restprodukter fra vores egen værdikæde. Det skaber et cirkulært kredsløb, der samtidig reducerer vores klimaaftryk, siger Ragudas Sangaran, der er Technical Manager i SPF-Danmark.









Ud over gylle fra gårdene, hvor svinene blive produceret, går restprodukter fra Danish Crown's slagterier blandt andet til et biogasanlæg i Horsens - som blandt andet leverer biogas til de nye biogaslastbiler hos SPF Danmark.









- For os handler det ikke kun om at have en grønnere bil på vejene, men om at kunne samtænke hele værdikæden - fra gård til vej. Biogas er en praktisk og driftssikker løsning, der samtidig understøtter vores ambition om at drive transporten så klimavenligt som muligt, tilføjer han.









Politisk appel: Biogas bør anerkendes som vigtig løsning

I en tid hvor el og batterier fylder meget i debatten om grøn transport, håber hos både Hedin Nordic Truck, der er Iveco-impåortør i Norden, SPF-Danmark og Stiholt, at biogas opnår større politisk anerkendelse som en vigtig del af løsningen på de grønne transportbehov.









- Vi vil opfordre politikerne til at genoverveje støtten og rammevilkårene for alternative drivmidler, hvor særligt biogas er overset. Det kan ikke bare i fremtiden - men helt aktuelt - bidrage med betydelige CO2-reduktioner i den tunge transportsektor, siger Kåre Neergaard, der er produkt- og markedschef hos Hedin Nordic Truck - tidligere IVECO Danmark.













