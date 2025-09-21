Regeringen vil skabe mere konkurrence om priserne på benzin og diesel

Søndag 21. september 2025 kl: 12:10

Tal fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen viser, at der mangler konkurrence om kundernes køb af benzin og diesel - og at det har været tilfældet siden coronatiden i 2020-22. Derfor vil SVM-Regeringen fremover kræve, at benzin- og dieselselskaberne skal offentliggøre de aktuelle forbrugerpriser - også kaldet pumpeprisen - online. For den enkelte bilist betyder det, at tankstationernes priser altid vil være til at finde online og i realtid. Det kan for eksempel være på en hjemmeside eller i en app.









Derudover vil regeringen forbyde selskaberne at offentliggøre vejledende priser forud for prisændringer. På den måde kan der igen komme forskel på priserne, og tankstationerne kan konkurrere om at give kunderne den bedste pris.









Samlet set vil initiativerne gøre det muligt for danske bilister at træffe et oplyst valg ved for eksempel at tjekke de aktuelle priser på en hjemmeside, inden de sætter sig i bilen og kører ud for at tanke.









Bekendtgørelse om ændringerne træder i kraft mandag 1 december i år. Frem mod den dato vil Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen have dialog med selskaberne om ændringen.









Ifølge beregninger fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen er benzin- og dieselselskabernes bruttomarginer næste fordoblet siden 2018.









her: Interesserede kan se et faktaark om benzin- og dieselpriserne og forslaget fra SVM-Regeringen









