Vognmandsvirksomhed fra Løgumkloster er endt som et konkursbo ved Retten i Sønderborg

Tirsdag 22. april 2025 kl: 13:32

Af: Redaktionen Statstidende skriver videre, at Skifteretten har taget virksomheden under konkursbehandling på baggrund af, at Erhvervsstyrelsen 21. februar i år besluttede at tvangsopløse selskabet.Advokat Lars Neuheimer, fra advokatvirksomheden Advodan Sønderjylland I/S v/S Østerby-Jørgensen, der har adresse i Vestergade i Tønder, er udpeget som kurator.Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest tre uger efter bekendtgørelsen i Statstidende.Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til at anmelde sit krav til boets kurator inden fire uger efter bekendtgørelsen i Statstidende opgjort pr. 15. april.Et opslag i CVR-registeret viser, at Richard Moldt Transport ApS med CVR-nummer 42193615 i det senest afsluttede regnskabsår opgjort pr. 31. december 2023 kom ud med et reultat på 148.845 kroner før skat og 109.835 kroner efter skat. Balancen var på 1.087.618 kroner, mens egenkapitalen var opgjort til 262.464 kroner. Ifølge årsrapporten havde selskabet, hvis væsentligste aktiviteter var at drive transportfirma samt dermed beslægtet opgaver, ingen ansatte udover en ulønnet direktør.