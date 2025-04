Nye el-busser fra svensk producent kommer i længere udgaver

Onsdag 16. april 2025 kl: 11:11

© Copyright 2025 transportnyhederne.dk.

Af: Redaktionen Den nye tre-akslede el-bus er en del af Scania's nye platform for elektriske by- og forstadsbusser og er designet til Scania's nyligt lancerede el-motor. Ud over den nye el-motor får bussen hurtigere opladning og flere ladealternativer sammen med nye bagaksel-muligheder.Hvor Scania's nyeste to-akslede el-bus, der blev introduceret i 2023, er målrettet bykørsel og kørsel i forstæder og kortere ruter mellem to byer, er den nye tre-akslede bus målrettet tungere opgaver, hvor der er behov for større passagerkapacitet.