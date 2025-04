Politiet klippede i 11 kørekort i forbindelse med ulykke på motorvej ved Ringsted

Onsdag 16. april 2025 kl: 10:53

Af: Redaktionen Politiet på Midt- og Vestsjælland oplyser, at motorvejen blev spærret i forbindelse med bjergning af det forulykkede køretøj. Føreren af køretøjet, en 41-årig mand, havde ikke førerret til den pågældende kategori, og han blev sigtet for forseelsen.I forbindelse med myndighedernes arbejde på stedet og regulering af færdslen blev 11 bilister, der passerede uheldsstedet, sigtet for at benytte håndholdt mobiltelefon under kørslen, som de brugte til at tage billeder af det forulykkede køretøj. Det kostede et klip og en bøde. Derudover fik 7 bilister påtaler for at filme uheldsstedet.