Nyeste hollandske lastbilgeneration har rundet eksemplar nummer 125.000

Mandag 14. april 2025 kl: 19:02

Af: Redaktionen

- Lastbilen er et godt eksempel på den uovertrufne effektivitet og enestående konstruktionskvalitet, som vores New Generation DAF repræsenterer. I vores mere end 75-årige historie med lastbilproduktion har vi aldrig nået op på 125.000 lastbiler så hurtigt efter en lancering på markedet, sagde Harald Seidel, der er administrerende direktør for DAF Trucks.









- Vi er glade for at kunne overdrage nøglerne til denne særlige lastbil til en stolt kunde og jubilar, som igennem mange årtier har delt vores engagement i god kvalitet, sagde han videre.









DAF producerer sine New Generation XD, XF, XG og XG+ køretøjer, der blev introduceret i 2021, i både Eindhoven i Holland og i Leyland i Storbritannien. Den nye generation af DAF's lastbiler er udviklet til at levere optimal effektivitet ved erhvervskørsel, distributionsopgaver samt langturstransport og tung transport med høj brændstofeffektivitet, sikkerhed og chaufførkomfort.

Og nummer 125.000 i rækken af lastbiler fra DAF's nye generation blev leveret til Rosendaal Transport, der er en hollandsk virksomhed med speciale i transport af volumengods, almindeligt gods og gods på paller. Den familiedrevne virksomhed kan fejre hundrede år med transportaktiviteter, og leveringen af køretøjet er et af deres højdepunkter.





Rosendaal Transport har i mange år haft DAF lastbiler.









- På baggrund af vores erfaring med organisationen og deres køretøjer har vi igen valgt DAF, sagde Stefan Rosendaal og fortsatte:









- Vores vognpark omfatter både trækker- og forvognsversioner af DAF lastbiler, herunder XB, XD, XF og nu også XG modellerne.





DAF New Generation lastbiler har i dag digitale spejle, en komplet aerodynamisk pakke, dæk med lav rullemodstand og intelligent fartpilot (PCC) som standard med det formål at opnå den højeste brændstofeffektivitet og den laveste CO2-udledning. DAF XG 480 Efficiency Champion opfylder kravene for Maut-klasse 3, det tyske vejbetalingssystem for lastbiler. Det vil give Rosendaal Transport en fordel i det tyske Maut-system for hver kilometer, der køres de næste seks år.

