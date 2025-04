Ny international maritim aftale sætter kursen for klimaneutral skibsfart i 2050

Fredag 11. april 2025 kl: 16:21

Af: Redaktionen

Aftalen er baseret på bindende global regulering af international skibsfart. Der er tale om klimaregulering, der kan arbejdes videre med og strammes løbende. Herved kan aftalen bidrage til at indfri målsætningen om klimaneutral skibsfart.









- I en usikker tid med storm på de syv verdenshave er aftalen et vigtigt skridt for en grønnere fremtid og godt nyt for danske maritime virksomheder. Det har ikke været let, og ikke alle er med ombord endnu, siger erhvervsminister Morten Bødskov (S) og fortsætter:









- Selvom vi havde håbet på et endnu mere ambitiøst resultat, er der tale om en historisk aftale, som er et første skridt mod klimaneutral skibsfart i 2050. Vi skal have den her aftale i sikker havn til oktober. Derfor fortsætter vi arbejdet, og vi insisterer på at tage ansvar og fortsætte dialogen. I dag er vi kommet et stort og vigtigt skridt tættere på klimaneutral skibsfart i 2050.









Aftalen indeholder en brændstofstandard samt et økonomisk element. Standarden indeholder reduktionskrav til skibes drivhusgasudledninger, der strammes gradvist. Det skal sikre, at skibsfarten bringes på en bane mod klimaneutralitet i 2050.









Det økonomiske element vil skabe et provenu til at understøtte anvendelsen af grønne brændstoffer i skibsfarten og støtte omstillingen i udviklingslandene. Aftalen skal indfri den klimastrategi, IMO’s medlemslande blev enige om i 2023.









Aftalen er et resultat af vanskelige forhandlinger, som en række lande valgte ikke at støtte - blandt andet USA, Rusland og Saudi Arabien.





