Påske-effekt løftede fragtmængderne hos rederi-koncern

Fredag 11. april 2025 kl: 11:15

Af: Redaktionen

Færge - fragt:





De samlede mængder på 3,8 millioner lanemeter var i marts i år 4,1 procent højere end sidste år og 3,6 procent højere justeret for ruteændringer. Vækstraterne for første kvartal 2025 var henholdsvis et fald på 0,2 procent og 0,5 procent.









DFDS' nordsømængder var højere i marts i år end i marts sidste år på grund af øgede mængder på de fleste ruter. Middelhavsmængderne var lavere end i 2024 på grund af øget færgekonkurrence i korridoren mellem Tyrkiet og Italien.









Mængderne på Den Engelske Kanal og på Østersøen var højere end i 2024 som følge af hovedsageligt påske-effekten. Mængderne på Gibraltarstrædet var højere end i 2024 drevet af generel markedsvækst og påske-effekten.









I de seneste 12 måneder - 2025-24 - er de samlede transporterede fragt-lanemeter steget 5,9 procent fra 39,2 millioner i 2024-23 til 41,5 millioner i 2025-24. Justeret for ruteændringer var stigningen 2,0 procent.









Færge - passager:





Antallet af passagerer, der sejlede med DFDS' færger var i marts i år 46,3 procent lavere end i 2024 og 29,5 procent lavere justeret for ruteændringer. Vækstraterne for første kvartal i år var henholdsvis på minus 27,4 procent og minus 12,1 procent. DFDS peger på, at den justerede nedgang i marts først og fremmest skyldes påsken, som ed sine helligdage gav flere passagerer i marts sidste år end i år, hvor påsken falder i april. Antallet af biler var 38,9 procent lavere end i 2024 og 30,8 procent lavere justeret for ruteændringer.









I de seneste tolv måneder, 2025-24, steg det samlede antal passagerer med 26,9 procent fra 5,0 millioner i 2024-23 til 6,3 millioner i 2025-24. med. Justeret for ruteændringer var stigningen var 2,3 procent.









DFDS færgemængder:

Marts

Seneste tolv måneder Fragt 2022 2023 2024 Ændr.

2022 2023 2024 Ændr. Lanemeter, '000 3.544 3.603 3.752 4,1 %

40.751 39.184 41.514 5,9 %



















Passager 2022 2023 2024 Ændr.

2022 2023 2024 Ændr. Passagerer, '000 236 482 259 -46,3 %

4.110 4.999 6.343 26,9 %





(Kilde: DFDS)

