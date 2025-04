USA trækker sig klimamøde i FN's maritime organisation

Onsdag 9. april 2025 kl: 14:03

Af: Redaktionen

Ifølge flere internationale medier afleverede den amerikanske regering en skarpt formuleret besked til IMO-delegationerne, hvor den eksplicit afviste alle foranstaltninger, der ville pålægge amerikanske skibe afgifter baseret på udledninger af drivhusgasser eller valg af brændstof.









USA's Trump-administration advarede desuden om, at den ville overveje at indføre modforanstaltninger for at modvirke eventuelle afgifter, der pålægges amerikanske skibe.









IMO's Net-Zero Framework planlægger at ændre MARPOL-konventionen's tillæg VI ved at indføre en standard for maritimt brændstof og et prissystem for udledninger. Delegaterne ved denne uges MEPC-møde - Marine Environment Protection Committee - forventes at færdiggøre udkastet til den juridiske tekst for disse foranstaltninger.









I 2023 lagde IMO en strategi for, hvordan udslippet af drivhusgasser skal bringes ned med et mål om at international søfart skal være CO2-neutral i 2050 med udledninger, der når et højdepunkt så tidligt under hensyntagen til nationale omstændigheder og i overensstemmelse med Paris-aftalens temperaturmål.









USA's Trump-administration betegner IMO's bestræbelser som et forsøg på at omfordele rigdom under påskud af miljøbeskyttelse. USA protesterer især mod IMO's mål om at opnå nul udledninger i 2050 med argumenter om, at det vil fremme en uforsvarlig brug af hypotetiske, dyre og uprøvede brændstoffer.









IMO's nuværende strategi stræber efter en reduktion på 40 procent af søfartens CO2-udslip i 2030 i forhold til 2008-niveauet, hvor 5 til 10 procent af søfartens energi kommer fra kilder med nul eller næsten nul udledning af drivhusgasser i 2030.









Hvis disse foranstaltninger godkendes, kan de træde i kraft i 2027 efter endelig vedtagelse ved et ekstraordinært MEPC-møde i oktober 2025.

