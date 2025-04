Letbanestationer har oplevet passagerfremgang på over 30 procent - en enkelt på over 60 procent

Mandag 7. april 2025 kl: 12:19

Viby J - i Aarhus sydlige del: Passagervækst på 32 procent

Hessel - syd for Grenaa: Passagervækst på 34 procent

Humlehuse - mellem Skejby og parker og rejs-stationen Klokhøjen i Aarhus N: Passagervækst 38 procent

Lisbjergskolen: Passagervækst 39 procent

Øllegårdsvej i Viby - tæt på erhvervsområde og Aarhus Tech: Passagervækst 62 procent

De største letbanestop

© Copyright 2025 transportnyhederne.dk.

Af: Redaktionen Bag den positive udvikling ligger flere faktorer. I 2024 blev der eksempelvis indsat flere afgange på både de to letbane-linier - L1 og L2 - i forbindelse med ny køreplan, hvilket er med til at forklare stigningen i passagertallet. En anden forklaring er, at byudviklingen i flere områder har skubbet passagertallet op på en række stop.Letbanen forbinder Viby med Aarhus Centrum, og Aarhus Kommune har udarbejdet en helhedsplan for byudviklingen i Viby (Bedre by i Viby). Sammen med flere afgange kan det være med til at forklare, at over 40.000 ekstra passagerer steg på Letbanen i 2024 i forhold til 2023 (i alt 163.728)Letbanen har også været med til at understøtte en byudvikling i Grenaa, hvor der i Hessel syd for Grenaa er åbnet et ny letbanestop, der har været med til at sætte gang i udviklingen af boliger og erhverv i området. Siden sommeren 2024 har Letbanen kørt med halvtimesdrift til Grenaa - og dermed ti og fra Hessel - i alle dagtimer. 3.488 flere passagerer steg på Letbanen i Hessel i 2024 sammenlignet med 2023 (i alt 13.828)Humlehuse er andet stop efter Skejby Sygehus nord for Aarhus. Stationen er anlagt som en del af Aarhus Kommunes planer for byudvikling. Tidligere har oplandet hovedsageligt bestået af åbne marker og få bygninger, men området er udlagt til fremtidigt erhvervsbyggeri, hvorfor passagertrafikken ventes at stige. I 2024 steg 4.396 flere passagerer på Letbanen fra Humlehuse (i alt 15.923). Humlehuse ligger tæt på eksempelvis Agro Food ParkLisbjerg nord for Aarhus ved den gamle hovedvej mellem Aarhus og Randers har med flere boliger og nye faciliteter taget et skridt mod at blive en attraktiv bydel i Aarhus-området. Letbanestoppet i Lisbjerg oplevede den næststørste stigning i antallet af letbane-rejsende. 17.496 flere end året før steg på Letbanen fra stoppet Lisbjergskolen (i alt 62.358)Letbanestoppet på Øllegårdsvej i Viby er det stop med den største procentvise stigning i antal passagerer i 2024. I 2024 rejste 7.716 flere end året før med Letbanen fra standsningsstedet (i alt 20.243). Det spiller også en rolle, at alle letbaneafgange mellem Aarhus og Odder standser ved Øllegårdsvej. Før sommeren 2024 var det kun hver anden afgang i dagtimerne. Øllegårdsvej mærker ligesom Viby J effekten af Aarhus Kommunes helhedsplan for bydelen (Bedre by i Viby)De travleste letbanestop ligger alle ligger i det centrale Aarhus med Aarhus H som det største med 1.374.691 passagerer i 2024. Herefter kommer standsningssteder, der alle ligger på Letbanens indre strækning.