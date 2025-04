Stor busoperatør og el-selskab indgår ladeaftale

Mandag 7. april 2025 kl: 11:52

Af: Redaktionen

Norlys skal som opladningspartner for Vikingbus udvikle, etablere og drive busselskabets samlede ladeinfrastruktur og understøtte skiftet til en busflåde, der kører uden brug af fossile brændstoffer.









I dag er omkring 14 procent af busserne hos Vikingbus elektriske, men antallet skal op.









- Vi mærker allerede en stærkt stigende efterspørgsel på eldrevne busser - særligt i de offentlige udbud på rutekørsel. Med mere end 1.250 busser har vi mange forskellige behov, og derfor har det været vigtigt for os at finde en opladningspartner med et bredt produktudbud og en stærk ladeinfrastruktur over hele landet, som kan understøtte vores løbende omstilling, siger Thomas Wandahl, der er administrerende direktør i Vikingbus.









Energiselskabet Norlys er ved at etablere et landsdækkende ladenetværk til den tunge transport - busser og lastbiler - og har i dag ladepladser i Aarhus, Esbjerg og Hvidovre. Norlys arbejder på yderligere 17 anlæg, hvoraf det er planen at åbne mindst fem i år.

