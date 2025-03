Broselskab passerede vigtige milepæle

Torsdag 27. marts 2025 kl: 15:39

Af: Redaktionen

Sund & Bælt peger i forbindelse med offentliggørelsen af selskabets årsresultat, at det sidste af de fire specialbyggede fartøjer, som skal stå for nedsænkningen af tunnelelementerne, efter nogen forsinkelse ankom til byggepladsen sidst på året. Entreprenøren udfører nu en række test, og nedsænkningen af det første tunnelelement sker derfor først i 2025.









Forsinkelserne påvirker tidsplanen, så målet med at åbne forbindelsen sidst i 2029 er væsentligt udfordret. Sund & Bælt peger på, at der derfor skal arbejdes intensivt med at optimere nedsænknings- og installationsprocesser og at der vil ske en revurdering af tidsplanen, når de første tunnelelementer er nedsænket.









Ved årsskiftet nåede Sund & Bælt en milepæl, da den kilometerbaserede og CO2-afhængige vejafgift for lastbiler på 12 tons og derover trådte i kraft efter flere års planlægningsarbejde. Hvor politikerne på Christiansborg har leveret lovgivningen, leverer trådte Sund & Bælt de tekniske løsninger til at opkræve og føre kontrol med vejafgiften.













Tal fra årsrapporten

Sund & Bælt-koncernens årsrapport for 2024 viser, at nettofinansieringsomkostningerne er steget med 59 millioner kroner sammenlignet med 2023 og udgør 719 millioner kroner. Stigningen skyldes langt overvejende, at indeksopskrivningen på den inflationsindekserede gæld isoleret set gav højere renteudgifter. Resultatet før dagsværdiregulering og skat inklusiv koncernens andel fra Øresundsbro Konsortiet blev for året et overskud på 2.176 millioner kroner, hvilket var en stigning på 24 millioner kroner i forhold til 2023.









Resultatet efter skat blev et overskud på 1.100 millioner kroner, hvilket var en stigning på 117 millioner kroner i forhold til 2023.









For A/S Storebælt betyder årets resultat, at selskabet afdrager 0,3 milliarder kroner på den rentebærende nettogæld, som ved udgangen af 2024 var 15,9 milliarder kroner. Tilbagebetalingstiden er steget med et år til 37 år fra åbningsåret. Forlængelsen skyldes primært Eurovignetdirektivet, som betyder, at besparelsen ved at anvende automatisk betaling fra 2025 maksimalt må være på 13 procent i forhold til listeprisen. Gælden ventes at være tilbagebetalt i 2035.









Sund & Bælt's forventninger til resultatet for 2025 er et overskud før dagsværdireguleringer og skat i størrelsesorden 1,8-2,1 milliarder kroner. Forventningerne er baseret på en forudsætning om faldende trafikindtægter på 3,8 procent på grund af Eurovignetdirektivet og introduktionen af kilometerbaserede vejafgifter for lastbiler, samt en inflation på 2,0 procent.









Sund & Bælt koncernens regnskab inkluderer resultaterne for de 100 procent. ejede datterselskaber A/S Storebælt, A/S Øresund, A/S Femern Landanlæg, Femern A/S, Sund & Bælt Partner A/S, Brobizz A/S og BroBizz Operatør A/S samt for den danske halvdel af Øresundsbro Konsortiet I/S, der står for driften af Øresundsbron.









Værdireguleringen, der er indgår i regnskabets beregninger, følger et regnskabsprincip, hvorefter man ved regnskabsaflæggelsen fastsætter ændringer i værdien af de finansielle aktiver og passiver til deres markedsværdi. Det vil sige den værdi, de på det givne tidspunkt har i markedet, hvis de skulle handles. Værdireguleringen har ikke nogen effekt på koncernens evne til at tilbagebetale sin gæld og indgår derfor ikke i de interne styringsmål.

