Energiselskab har sikker tankning og trucknetværk med ladestationer med på messe

Onsdag 26. marts 2025 kl: 11:42

Udbygning af landsdækkende netværk



Sikkerhed på kort



Af: Redaktionen Transport 2025 finder sted i dagene 3. til 5. april i MCH Messecenter Herning, og Uno-X Truck er en af de godt 300 udstillere, der har valgt at være med på messen. Uno-X Truck vil sætte fokus på sit netværk af truckanlæg og sikre kortløsninger, der har som mål at gøre hverdagen lettere og tryggere for selskabets kunder.- En messe som Transport 2025 giver os en unik mulighed for at møde kunderne i øjenhøjde, lytte til deres udfordringer og få inspiration til, hvordan vi kan udvikle vores services yderligere, siger Michael B. Hansen, der er markedsdirektør hos Uno-X Truck.Uno-X Truck arbejder på at udvide sit landsdækkende netværk af ladestandere for at sikre nem adgang til opladning for den tunge transport. Inden for de næste seks måneder planlægger virksomheden at åbne mellem to til fire nye el-ladestandere på strategiske lokationer i Danmark.- Vi investerer løbende i infrastrukturen, så vores kunder har adgang til pålidelige og effektive ladeløsninger. Udvidelsen af netværket er en vigtig del af vores bidrag til den grønne omstilling i transportsektoren, siger Michael B. Hansen.Når det gælder sikre tank-løsninger, peger Michael B. Hansen, at Uno-X Truck har udviklet en kortløsning til brændstof, der minimerer risikoen for svindel og misbrug. Funktioner som kortløs tankning, kilometeralarm og video-on-demand bidrager til at skabe tryghed for deres kunder.- Vi ved, hvor vigtigt det er for vores kunder at kunne stole på, at deres betalinger og tankninger foregår uden risiko. Derfor har vi investeret i teknologi, der sætter en ny standard for sikkerhed, siger Michael B. Hansen.