Forhandlernetværk blev hyldet

Tirsdag 25. marts 2025 kl: 12:42

Light Salesman of the Year: Carsten Severinsen - Stiholt Erhverv. (Foto: Hedin Nordic Truck A/S)

Af: Redaktionen Iveco hylder sit netværk med årets prisudddeling. Her ses Hoffmann Biler A/S, der løb med prisen som Årets forhandler. (Foto: Hedin Nordic Truck A/S)Med priserne ønsker Iveco at sætte fokus på de mennesker, som hver dag gør en forskel for kunderne og er med til at løfte hele organisationen gennem deres stærke engagement, faglige stolthed og professionelle tilgang.- Det er vigtigt for os at anerkende de medarbejdere og partnere, der hver dag arbejder for at gøre Iveco til en stærk spiller på markedet, siger Mette Nielsen videre.Prisen som Light Salesman of the Year gik til Carsten Severinsen fra Stiholt Erhverv. Carsten Severinsen nåede i 2024 op på 157 procent af sit salgsmål og aftaler med 20 forskellige kunder, hvoraf 10 var nye. Hans stærke relationelle kompetencer og sans for detaljer gjorde ham til en værdsat samarbejdspartner for både kunder og kolleger, påpeger Mette Nielsen.





Medium/Heavy Salesman of the Year: Claus Sommerfeldt - Stiholt Erhverv.

(Foto: Hedin Nordic Truck A/S)





- Claus har en imponerende forståelse for vores produkter og formår at præsentere dem på en måde, der giver kunderne en klar fornemmelse af de muligheder, Iveco kan tilbyde. Hans indsats i 2024 er præget af dedikation og høj kvalitet i arbejdet, hvilket afspejler sig i de flotte resultater, siger Mette Nielsen.





Årets Forhandler-pris gik til Hoffmann Biler A/S, som med sin professionelle tilgang og stærke holdånd satte en ny standard for kundeoplevelsen. Mette Nielsen fremhæver, at Hoffmann Biler under Iveco's fullrange-roadshow i 2024 imponerede med en velorganiseret og velbesøgt event, som blev et samlingspunkt for hele netværket hos Iveco.





Mette Nielsen anfører, at Hoffmann Biler generelt er i en klasse for sig, når det handler om at kommunikere til kunderne, da de er ikke bange for at stå bag og foran kameraet, hvor de fortæller om bilerne og spreder budskabet om Iveco. På området tager de bilsalg med ind i 2025 med deres fine og nede-på-jorden- tilstedeværelse på Facebook.





- Hoffmann Biler A/S er et forbillede for, hvordan man kan drive forretning med fokus på både kunder og samarbejde. De går den ekstra mil for at sikre, at kunderne altid får den bedst mulige oplevelse – uanset opgavens størrelse. Deres engagement og stærke holdånd er meget beundringsværdig, siger Mette Nielsen.





Som Aftermarket Hero blev Rene Pedersen fra Rea Erhvervsbiler hædret for sin ekstraordinære indsats gennem 30 år i branchen. Rene Pedersen er kendt for sin omfattende viden og hjælpsomhed, som har haft stor betydning for både kolleger og samarbejdspartnere.





Årets Aftermarket Hero: Rene Pedersen - REA Erhvervsbiler.

(Foto: Hedin Nordic Truck A/S)



- Rene er en af de mest erfarne på sit felt, ikke bare i Danmark, men i hele Norden. Hans viden og villighed til at hjælpe andre gør ham til en uvurderlig del af netværket. Hans indsats, særligt under overgangen til Hedin, fortjener stor anerkendelse, siger Mette Nielsen.









































- Carsten har en unik evne til at opbygge og pleje relationer samtidig med, at han leverer imponerende resultater. Han kan både sælge én bil ad gangen og håndtere større ordrer med samme præcision og engagement. Hans store produktviden og strukturerede tilgang gør ham til en vigtig del af Ivecos netværk, siger Mette Nielsen.Claus Sommerfeldt fra Stiholt Erhverv modtog prisen som Medium/Heavy Salesman of the Year. Claus Sommerfeldt opnåede 190 procent af sit salgsmål i 2024. Mette Nielsen fremhæver, at han gennem året har bevist sin evne til at skabe værdi for både nye og eksisterende kunder. Med sin omfattende produktviden og forståelse for kundernes behov har han skabt helhedsorienterede løsninger, som kunderne sætter stor pris på.