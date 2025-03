Pizzabud fik dør smækket i hovedet - og ringede til politiet

Tirsdag 25. marts 2025 kl: 12:07

© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen En mand havde taget mod pizzaen i døren, men i stedet for at betale de 145 kroner, pizzaen kostede, havde han smækket døren i hovedet på pizzabude.En patrulje kørte til adressen, men manden var stukket ud af bagdøren kort forinden. Betjentene kørte en tur omkring Ølby Station for at finde frem til den mistænkte mand, men fandt ham ikke.Da de herefter kørte tilbage til adressen, viste det sig, at den mistænkte var kommet tilbage. Poltiet sigtede den mistænkte - en 42-årige mand fra Odense, som var på besøg på stedet, for bedrageri.