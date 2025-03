Synshal på Midtfyn bliver en del af en landsdækkende synskæde

Mandag 24. marts 2025 kl: 12:00

Af: Redaktionen - Ringe er en strategisk vigtig placering for os. Med denne overtagelse får vi en stor og velrenommeret synshal placeret centralt på Fyn bemandet af erfarne medarbejdere. Det giver os en stærk position i området og gør det nemmere for endnu flere kunder at få deres køretøjer synet hos Dekra Bilsyn, siger Mikael Morell, der er administrerende direktør i Dekra Bilsyn.Synshallen i Ringe er en af de større synshaller, hvor både personbiler, varevogne, trailere, lastbiler og busser kan blive synet. De medarbejdere, der i dag driver synshaller, fortsætter som en del af Dekra Bilsyn, hvilket sikrer kunderne samme service, som hidtil - og at de møder kendte ansigter.