Samarbejde mellem bilproducenter skal skærpe konkurrence og øge salg

Fredag 21. marts 2025 kl: 11:38

Af: Redaktionen Hedin Nordic Truck, der er distributør af vare- og lastbiler fra Iveco i Norden, ser store vækstmuligheder i det nye samarbejde, som betyder, at Iveco udvider sit sortiment med to nye elektriske varebiler, der vil få en tilladt totalvægt på 2,8 til 3,1 ton og 3,5 til 4,25 ton.- Det er den mest markante produktmæssige nyhed for IVECO i et årti, og den åbner helt nye muligheder for os. Vi kan nu tilbyde en langt bredere produktpalette, der giver os adgang til nye kundegrupper,”siger Kåre Neergaard, der er Head of Product & Marketing hos Hedin Nordic Truck Danmark, der håndterer salg, markedsføring og service af Iveco på det danske marked.





Navnene på de nye modeller er endnu ikke offentliggjort, men de forventes lanceret i løbet af sommerhalvåret næste år. Stellantis Pro One vil stå for produktionen af varebilerne på selskabets fabrikker i Italien, Polen og Frankrig, hvorefter de vil blive distribueret af Iveco.





Kan servicere flådeejere med behov i alle vægtklasser

Traditionelt har Iveco markeret sig i varebil-segmentet med sin Daily-serie, der er bygget på et lille lastbilschassis og kan nå op på en totalvægt på 7,5 ton. Men da nogle kunder har behov for mindre varebiler, vil de kommende biler fra samarbejdet mellem Iveco og Stellantis give Hedin Nordic Truck styrkede muligheder for at tilbyde komplette løsninger til store kunder med behov i alle vægtklasser.





- Tidligere kunne vi ikke tilbyde alternativer til Dailyen. Nu kommer vi til at dække hele spektret fra de små varebiler til de tunge lastbiler. Derfor er det min klare forventning, at Iveco bliver et endnu mere attraktivt valg for både den mindre håndværksmester og storkunderne med behov for biler i mange forskellige størrelser, siger Kåre Neergaard.





En central markedsfordel for Iveco i det lette varebilssegment er, at virksomhedens service- og salgsnetværk er 100 procent målrettet erhvervskundernes behov.





- Vores setup inden for salg og service er skræddersyet til erhvervslivets behov. Derfor kan vi levere en bedre og mere specialiseret service end mange af konkurrenterne i det lette varebilssegment, der ofte håndteres af traditionelle personbilsforhandlere, siger Kåre Neergaard.





Hedin Nordic Truck forventer, at samarbejdet med Stellantis vil styrke virksomhedens markedsposition i Norden betydeligt med øget volumen og et solidt fundament for fremtidig vækst i på de nordiske markeder.





