Transportorganisation klager til EU-kommissionen over bødepraksis

Tirsdag 18. marts 2025 kl: 15:54

Af: Redaktionen ITD melder tirsdag ud, at praksissen bag bødeudstedelsen de facto er ulovlig, da alle bøder, der er udstedt for overtrædelse af vejafgiftsloven, følger den vejledende sats på 4.500 kroner uanset omstændighederne.Det er ifølge ITD "et klokkeklart brud på EU-lovgivning, da EU-direktiv 1999/62/E forudsætter, at alle bøder skal være proportionale med overtrædelsens karakter og alvor".ITD peger på, at EU-direktiver betyder, at myndighederne ikke bare kan udskrive den samme bøde til alle uden at tage hensyn til forseelsens omstændigheder i det konkrete tilfælde. Det gør sig også gældende i forbindelse med vejafgifter, understreger ITD, der henviser til en afgørelse, som EU-Domstolen stadfæstede i november sidste år.- I sin iver for at smøre endnu en afgift ud over vognmandsbranchen har den danske stat fuldstændig overset eller set bort fra, at deres bødepraksis er ulovlig. Jeg er helt enig i, at systematisk snyd med betaling af vejafgiften skal straffes hårdt, og det er vigtigt, at man ikke er til grin for at overholde reglerne. Men at man fuldstændig afviser at tage hensyn til systemfejl og hændelige menneskelige fejl, ja, det er simpelthen en skandale, siger direktør for ITD, Stefan K. Schou, der fortsætter:- Gennem løbende dialog med de forskellige myndigheder har vi forsøgt at gøre opmærksom på de store konsekvenser ved de massive systemfejl. I den forbindelse har vi oplevet, at transportminister Thomas Danielsen arbejder for de bedste betingelser for vognmandsbranchen og da også forsøger at udvise konduite. Nu mangler vi at se konduiten i praksis fra Sund & Bælt, der foreløbigt ikke har vist vognmændene megen forståelse og gang på gang har afvist fejl, selvom vi sort på hvidt har fremvist beviserne.For at få myndighederne til at tage det nødvendige ansvar har ITD nu klaget til EU-kommissionen. På vegne af deres medlemmer kræver ITD, at den danske stat stopper sin ulovlige bødepraksis, og at alle vejafgiftsbøder, der er udstedt ulovligt, annulleres.