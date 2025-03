Forsøg med billige billetter til unge og gratis lokalbusser bliver forlænget

Mandag 17. marts 2025 kl: 17:00

Billige billetter til unge

Af: Redaktionen - Forsøget har vist sig at være en succes med en stigning i passagerantallet på 44 procent i den periode, det har kørt, siger John Thomsen, der er formand for Miljø-, Infrastruktur- og Natur-udvalget i Herning Kommune.- Det ser ud til, at billetpriserne har en betydning for antallet af passagerer. Da vi gerne vil have flere med i bussen, har vi valgt at forlænge tilbuddet, og derved også få mere viden om passagerernes ønsker. Vi skal fremme den kollektive mobilitet, og tilpasse tilbuddene til kundernes behov og ønsker, siger han videre.Alle borgere har siden 1. oktober sidste kunne køre gratis med lokalruterne 140, 150, 160, 168 og 169, hvilket har kørt passagertallet op med 44 procent i forhold til samme periode året før.

Unge i alderen 16-26 år har i samme periode haft mulighed for at købe et særligt pendlerkort – HerningUNG for 210 kroner om måneden. Med HerningUNG har de unge fri rejse med Midttrafiks busser inden for Herning Kommune. Det gælder både de gule bybusser og de blå regionalbusser.

Herning Kommune har indgået en aftale med Region Midtjylland om, at det særlige pendlerkort HerningUNG også kan bruges i de blå regionalbusser.





Der er siden forsøgets start i oktober sidste år solgt 1.186 HerningUNG kort.





Forsøget med HerningUNG fortsætter til 30. juni 2025.





Midttrafik har godkendt Herning Kommunes ønske om at forlænge begge forsøg.





- At få flere til at rejse med den kollektive trafik er en fast opgave for os som trafikselskab. Derfor bakker vi selvfølgelig op om tiltag, der understøtter dette, siger Midttrafiks direktør Lars Berg og fortsætter:





- Vi er rigtig glade for, at de gratis lokalruter har fået flere til at tage bussen. Vores kundeservice har vejledt flere nye kunder i, hvordan de kommer afsted med bussen. Og det er jo rigtig positivt at flere borgere har fået kendskab til vores produkter.





Lars Berg fremhæver, at de unge er fremtidens kunder i den kollektive transport, der er i skarp konkurrence med bilen, der bliver udlånt af forældrene.





- Her håber vi, at de billige billetter kan få flere lokket over i den kollektive trafik. Det gavner både trængslen på vejene og klimaet, siger Lars Berg.





Billige ungdomsbilletter og gratis kørsel med lokalruter er resultatet af Herning Kommunes klimaplan. Et af indsatsområderne i klimaplanen er at fremme borgernes grønne transportvaner ved at gøre den kollektive trafik mere attraktiv og synlig for borgerne.





Lidt fakta om gratis transport og billet til unge i Herning kommune:





Billig ungdomsbillet:

HerningUNG er en billig billet til alle mellem 16-26 år i Herning Kommune. Billetten kan bruges i alle Midttrafiks busser inden for Herning Kommune. Rejser man uden for kommunen, skal der købes billet til den del af turen, der er uden for kommunen

HerningUNG kan kun købes i RejseBillet i en begrænset periode fra 1. oktober 2024 til og med 30. juni 2025 Gratis kørsel med lokalruter: Gratis kørsel med lokalruter:

Alle borgere kan køre gratis med ruterne 140, 150, 160, 168 og 169 i Herning Kommune

Rute 140, 150 og 160 er blå busser, og rute 168 og 169 er gule busser

Gælder fra 1. oktober 2024 til og med 30. juni 2026



© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.