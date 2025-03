Transportorganisation opfordrer til at tjekke bøder for manglede betaling af vejafgift

VEJAFGIFT OG FEJLREGISTRERING:

Mandag 17. marts 2025 kl: 12:47

Af: Redaktionen ITD har igennem flere måneder gjort myndighederne opmærksomme på, at der er systemfejl i det nyligt udrullede vejafgiftssystem. Senest har ITD fremhævet eksempler på biler, der er blevet fejlregistreret ved et nordjysk kontrolpunkt og dermed har modtaget bøder for ikke korrekt betalt vejafgift. Bøderne er blevet udskrevet, selvom de pågældende lastbiler enten har holdt stille, har kørt et andet sted eller i et andet land.Derudover har ITD oplyst myndighederne om andre typer af fejlagtige bøder. ITD har eksempler på vognmænd, der har modtaget vejafgiftsbøder for biler, de ikke længere ejer og i nogle tilfælde aldrig har ejet. Bøderne er ifølge ITD udskrevet, fordi lastbilens nummerplade er blevet aflæst forkert.- I nogle specifikke tilfælde har systemet aflæst lastbilers nummerplade forkert. Det resulterer i, at vognmænd modtager bøder for biler, de ikke ejer, fordi systemet bytter om på tal og bogstaver på nummerplader. I nogle tilfælde skyldes det dårlige billeder, og i andre tilfælde kan vi simpelthen ikke blive kloge på, hvorfor fejlen opstår, da nummerpladen fremgår helt tydeligt af fotoet, siger John Agervig Skovrup.ITD har flere gange opfordret Sund & Bælt til at få tilrettet kontrolsystemet, så disse fejlagtige bøder stoppes, og der ikke udstedes bøder til biler, der på kontroltidspunktet har været afmeldt.John Agervig Skovrup mener, at det er dybt problematisk, at vognmænd ikke kan stole på vejafgiftssystemet og samtidig tvinges til at bruge tid og ressourcer på en besværlig indsigelsesproces.Han peger på, at problemet forværres af, at fejlene ikke er begrænset til enkelte kontrolpunkter, men optræder på tværs af systemet. Derfor opfordrer formanden alle vognmænd til at gennemgå deres vejafgiftsbøder grundigt.- På nuværende tidspunkt ser vi ikke noget mønster i, hvorfor fejlen opstår. Derfor må jeg på det kraftigste opfordre alle vognmænd til at være opmærksomme på detaljerne i deres bødeforlæg. Er tidspunkt, nummerplade og lokation korrekte? Er man i det mindste i tvivl, er det vigtigt, at man ikke bare betaler, men at der gøres indsigelse. Vi vognmænd skal kunne stole på vejafgiftssystemet, siger ITD's formand.