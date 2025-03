Taxi-kunde ville ikke betale

Mandag 17. marts 2025 kl: 12:18

Af: Redaktionen

Han var lidt alkoholpåvirket og skældte chaufføren ud og optrådte i det hele taget noget opfarende. Den 59-årige blev sigtet for bedrageri og for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen, og for at få ro på stedet blev han anholdt klokken 5.20 og taget med til politistationen, hvor han dampede lidt af. Den 59-årige blev løsladt igen søndag klokken 11.10.





