Rederi rykker rundt på færger for at få sommerplanen til at hænge sammen

Fredag 14. marts 2025 kl: 16:29

Af: Redaktionen Den forsinkede levering af Molslinjens to nye el-færger til Alslinjen og til Samsølinjen betyder, at Alslinjen må vente med at få sin el-færge »Nerthus«, og at Samsølinjen får Alslinjens el-færge til en begyndelse.Hos Molslinjen forventer man, at »Nerthus« kan sættes i drift på Samsølinjen mandag 16. juni 2025. Indtil da sejler Molslinjen med erstatningsfærgen »Fynshav«, som sejler op til fire daglige dobbeltture på de travleste dage.- Samsø er en destination, hvor passagertallet stiger meget hen over sommeren, så vi har brug for at kunne indsætte en færge med mere kapacitet. Derfor vælger vi at tage Alslinjens færge og sætte ind på Samsø, siger Molslinjens administrerende direktør, Kristian Durhuus.Molslinien oplyser, at der er indført mere dynamik i priserne, hvor der er forskellige priser, når sæsonerne svinger. Den øgede dynamik består af en ny lavprisbillet, hvor prisen for at få en almindelig bil med færgen mellem Kalundborg på Sjælland og Ballen på østkysten af Samsø hele året kommer til at begynde ved 99 kroner for en overfart. I højsæsonen på en sommerlørdag kommer den dyreste billet til højst at koste 392 kroner for en almindelig bil.- Der kommer til at være mange af de billigste billetter hen over et år, og det er vores forhåbning, at det vil være med til at gøre Samsø mere populær at besøge også uden for højsæsonen, siger Kristian Durhuus.Sejlplanen for resten af 2025 på Samsølinjen er sendt ud her til morgen fredag den 14. marts.