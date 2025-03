- Nationale regler for førerdokumenter udstedt af Ukraine ændres

Fredag 14. marts 2025 kl: 15:36

Af: Redaktionen Den midlertidige beskyttelsesperiode for personer, der er fordrevet fra Ukraine, er blevet forlænget i EU til onsdag 4. marts næste år. Det betyder, at førerdokumenter, der udstedes af Færdselsstyrelsen, vil ikke længere blive udstedt med en udløbsdato, der knytter sig til den midlertidige beskyttelsesperiode, da beskyttelsesperioden vil kunne forlænges igen.





Interesserede kan læse "Bekendtgørelse om midlertidige foranstaltninger for førerdokumenter udstedt af Ukraine" her:













De personer, der tidligere har fået udstedt et dansk kørekort, og hvor der er angivet en udløbsdato til torsdag 6. marts 2025, vil skulle have deres danske kørekort fornyet. Færdselsstyrelsen har orienteret de berørte personer direkte om dette krav for at bevare førerret i Danmark.