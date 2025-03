- Færdselsstyrelsen sender bekendtgørelse om kvalifikationskrav i høring

Fredag 14. marts 2025 kl: 15:09

Ændringerne bidrager blandt andet til, at uddannelsesudbyderne i højere grad selv kan tilrettelægge deres uddannelsesforløb, og at chaufførerne vil opleve mindre regulering.På den måde tages der ifølge Færdselsstyrelsen højde for chaufførernes erfaring uden at der bliver gået på kompromis med færdselssikkerheden.Høringsfristen er 8. april 2025.Interesserede kan læse mere på om bekendtgørelsen på Høringsportalen - klik