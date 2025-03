Nye toldsatser skaber usikkerhed - de alvorligste konsekvenser ligger stadig i horisonten

REDERIORGANISATION:

Torsdag 13. marts 2025 kl: 11:02

© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Af: Redaktionen På trods af de handelsmæssige spændinger mellem USA og en række lande - herunder Europa - ser Danske Rederier ikke lavere global økonomisk vækst i den nærmeste fremtid.- Vi er stadig i den første fase af en regulær toldkrig, så selvom det i sig selv er meget bekymrende, så er der stadig et stykke vej til, at den globale økonomiske vækst for alvor vil tage skade, vurderer Jacob K. Clasen, der er vi­ce­ad­mi­ni­stre­ren­de direktør i Danske Rederier.En af årsagerne til det er, at allerede indgåede kontrakter fastholder han­dels­strøm­me­ne. Det er første fase af en toldkrig. Fase 2 starter, når de eksisterende kontrakter udløber. Det kan ramme enkelte rederier, når handelsruter ændrer sig.- Her vurderer vi, at nye handelsstrømme og dermed ruter for skibsfarten vil opstå. Det kan ramme enkelte rederier, når handelsruter ændrer sig. For eksempel hvis et nyt marked er præget af særlige lokale forhold, ændret infrastruktur eller anderledes kon­kur­ren­ce­vil­kår. Omvendt vil der også opstå nogle muligheder, hvis nye handelsruter foregår over længere distancer til søs, siger Jacob K. Clasen.I den sidste og mest alvorlige fase af en toldkrig vil der komme globale økonomiske tab som følge af blandt andet ineffektivitet. Efterspørgslen på varer falder og dermed også handelsvolumen, hvilket kan få markante økonomiske konsekvenser for både rederierne og ver­den­s­ø­ko­no­mi­en generelt.- Det er jo gammel lærdom, at samhandel gør os rigere. Det modsatte gør sig også gældende. Så derfor er det en stor bekymring, hvis vi når langt ind i en regulær toldkrig, siger Jacob K. Clasen og fortsætter:- Skibsfarten er en mobil industri, og vores skibe sejler der, hvor han­dels­strøm­me­ne er. Derfor vurderer jeg, at danske rederier er robuste til at møde fremtiden. Også selvom den er væsentlig mere usikker i dag end for blot få måneder siden.Interesserede kan læse den korte analyse fra Danske Rederier