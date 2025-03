Strejke i Tyskland betyder aflyste fly

Mandag 10. marts 2025

Af: Redaktionen Ifølge det tyske fagforbund, Verdi (Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft), strejker medarbejdere i følgende lufthavne:GestHamburg, Bremen, Hannover, Berlin, Düsseldorf, Weeze, Dortmund, Köln/Bonn, Leipzig/Halle, Frankfurt, Stuttgart, Karlsruhe/Baden-Baden og München.Baggrund for strejken er igangværende forhandlinger om overenskomsternes lønsatser. Den senste forhandlingsrunde i slutningen af februar endte uden enighed. Parterne mødes igen i slutningen af marts.Verdi vi med mandagens strejker forsøge at presse arbejdsgiverne i Bundesverband der Luftsicherheitsunternehmen (BDLS) til at give indrømmelser på lønområdet, der omfatter omkring 25.000 medarbejdere i tyske lufthavne.