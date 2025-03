Sporskifte kan påvirke både jernbanetrafik og trafik på motorvej

Fredag 7. marts 2025 kl: 12:17

Udskiftning af fire sporskifter ved Snoghøj

Udskiftning af sporkasse, sveller og skinner i forlængelse af sporskifterne

Udskiftning af fugtisolering på brodækket på motorvejsbro

Forhøjning på kanterne på begge sider af broen

Af: Redaktionen Sammen med de fire sporskifter bliver skinner, sveller og skærver før og efter sporskifterne fornyet - og der udføres arbejde på en bro over motorvejen.- De fire sporskifter ved Snoghøj er gamle, og risikoen for at de fejler og skaber forsinkelser bliver stadig større. Når vi er færdige, er jernbanen i bedre stand og klar til fremtidens togdrift. Det samme gælder fugtisoleringen på motorvejsbroen, som har overskredet den forventede levetid og trænger til at blive skiftet, siger projektleder hos Banedanmark, Niels Tolstrup.Projektet kommer til at påvirke trafikken på både jernbanen og motorvejen. Mens arbejdet står på, vil det ene spor i perioder være spærret, så der skal køre tog i det andet spor. Der vil også være perioder, hvor begge spor bliver spærret, og her bliver der i stedet indsat togbusser. Desuden bliver motorvejen i perioder afspærret nogle timer om natten, mens der lægges plader ud og sættes afskærmning op mod motorvejen.- Vi har tilrettelagt arbejdet, så vi forstyrrer så lidt som muligt, men vi kan ikke arbejde uden, at det kan mærkes af togpassagerer og bilister. Vi opfordrer togpassagerer til at planlægge deres rejse på Rejseplanen, mens bilister med fordel kan følge med på Trafikinfo.dk, siger Niels Tolstrup.Arbejdet ved Snoghøj, der gik i gang i februar, forventes at være færdigt i slutningen af august.Arbejdet omfatter: