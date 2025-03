Shippingvirksomhed fra Esbjerg skal stå for transport af CO2 til Vordingborg

Onsdag 5. marts 2025 kl: 12:56

Om Arcadia eFuels:

Arcadia eFuels er en virksomhed, som har fokus på at nedbringe CO2-udledningen fra flyindustrien

Virksomheden er grundlagt for at gøre bæredygtige eFuels kommercielt tilgængelige ved at udnytte kommercielt gennemtestede teknologier

Processen til at producere CO2-neutrale eFuels bruger vedvarende elektricitet og opsamlet kuldioxid

Ud over eSAF-projektet i Danmark arbejder Arcadia eFuels på yderligere projekter i USA, Storbritannien og Sverige

Af: Redaktionen De to parter har underskrevet en hensigtserklæring - et Memorandum of Understanding (MoU) - om samarbejde om transport af flydende CO2 til Arcadia eFuels' kommende produktionsanlæg i Vordingborg. Anlægget vil bruge indfanget CO2 i produktionen af bæredygtigt flybrændstof (eSAF) og dermed bidrage til at reducere CO2-udledningen fra flyindustrien.Partnerskabet vil i første omgang fokusere på at levere op til 300.000 ton flydende CO2 om året i en indledende periode på 10 år. Som logistikpartner vil Blue Water stå for søfragt og vejtransport samt terminalhåndtering for at sikre en sikker, pålidelig og effektiv levering af flydende CO2 fra forskellige CO2-opsamlingssteder i Nordeuropa til anlægget i Danmark.Anlægget i Vordingborg bliver verdens første store Power-to-X-anlæg, der er målrettet produktion af eSAF. Anlægget, der forventes at være i drift inden 2030, vil anvende biogen CO2 som råmateriale og fremmer Arcadia eFuels udviklingen af teknologi til genanvendelse af kulstof (C). Målet er at dekarbonisere flyindustrien i tråd med EU's indsats. Det oprindelige EU-krav er, at eSAF skal udgøre 0,7 procent af det brændstof, der bruges i EU's lufthavne i 2030 med en planlagt stigning til 35 procent i 2050.Blue Water har været involveret i logistikken af opsamlet CO2 i flere år og leveret skræddersyede løsninger til at imødekomme de komplekse udfordringer ved håndtering og transport af flydende CO2. Med et fokus på innovation og præcision har Blue Water positioneret sig som logistikleverandør til CCUS-projekter (Carbon Capture and Utalisation).