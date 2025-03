Tysk transport- og logistikkoncern har åbnet ny filial i Finland

Onsdag 5. marts 2025 kl: 11:32

Om Dachser i Finland:

Dachser Finland har opereret i Finland i over 10 år og tilbyder logistikydelser til virksomheder i industri- og handelssektorerne

Onsdag 15. januar i år overtog Dachser det fulde ejerskab af sit joint venture i Finland. Tidligere ejede Dachser og ACE Logistics Group hver 50 procent af aktierne

Dachser Finland vil integrere Dachser Finland Oy i sin nordiske vejtransportorganisation

© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen - Åbningen af logistikcentret i Tampere-Pirkkala er et betydeligt skridt i Dachser Finland's vækststrategi. Investering forbedrer vores operationelle effektivitet og understøtter vores mål om at levere logistikydelser af høj kvalitet både i Finland og internationalt, siger Tuomas Leimio, der er Managing Director for Dachser Finland European Logistics.Med den nye terminal er Dachsers vejtransport samt luft- og søfragt for første gang i Finland samlet under ét tag. Den nye filial er strategisk placeret og udstyret med moderne infrastruktur, og den vil være med til at styrke kundeservicen - især i Pirkanmaa og Satakunta regionerne.Placeringen af den nye filial åbner for hurtige forbindelser til både nationale og internationale transportruter og fungerer som et knudepunkt for Dachsers sømløse transporter i Finland med et omfattende transportnetværk, der dækker hele landet og direkte daglige afgange til Europa.Desuden understøtter filialen importaktiviteter gennem direkte leveringer fra Europa til Pirkkala. Dachser Finland har i forvejen en filial i Kerava.De officielle projektpartnere for byggeriet var Logicenters og SSA. Det samlede areal af filialen er 5.113,5 kvadratmeter, hvoraf terminalen udgør 3.866 kvadratmeter. Faciliteterne opvarmes ved hjælp af et geotermisk system, mens et solcelleanlæg på taget genererer vedvarende energi til at understøtte driften.- De nye faciliteter og den moderne infrastruktur giver os fremragende muligheder for at forbedre vores serviceudbud med et endnu stærkere kundefokus. Denne filial forbedrer den operationelle effektivitet og understøtter vores vækststrategi, siger Petri Palo, der er ny filialchef for filialen i Tampere-Pirkkala.