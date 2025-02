To mænd kørte i taxi fra Nyborg til Nakskov - og stak af

Tirsdag 18. februar 2025 kl: 13:39

Med bøde eller fængsel indtil 6 måneder straffes den, som:

Af: Redaktionen Ifølge politiet havde de to passagerer - en 22-årig og en 24-årig mand - hyret taxien i Nyborg og var blevet kørt til Nakskov. Da de nåede frem, stak de af uden at betale for turen.Taxichaufføren havde imidlertid sikret sig oplysninger om de to kunder, inden han begyndte på turen, så politiet kunne ret ubesværet opsøge dem i en lejlighed i Nakskov.Den 22-årige og 24-årige mand blev begge sigtet for overtrædelse af straffelovens bestemmelser om at "bortfjerne sig uden at betale", som politiet på Sydsjælland og Lolland-Falster formulerer det i døgnrapporten med henvisning til Straffelovens paragraf 298 stk 3, hvor der står:



"bortfjerner sig uden at betale logi, fortæring, befordring eller anden ydelse, ved hvilken det har været en kendelig forudsætning, at betaling erlægges forinden bortfjernelsen".





De to mænd havde ikke umiddelbart midler til at betale for taxituren, så der venter dem også et erstatningskrav fra chaufføren.





