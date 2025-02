Den svenske regering vil vejlede mere og straffe mindre

En sanktionsafgift er primært en administrativ afgift, der pålægges af en myndighed på baggrund af en overtrædelse af bestemte regler eller forskrifter. Formålet er at sikre, at reglerne bliver overholdt og opnå en ændring i adfærd.

En bøde er en straf, der udstedes af politiet eller domstolene som følge af en kriminel handling eller en overtrædelse af loven. Formålet er både at straffe og afskrække fra fremtidige overtrædelser. Bøder udstedes i forbindelse med kriminelle handlinger - eksempelvis overtrædelser af færdselsloven, mindre tyveri eller andre lovovertrædelser, der ikke er alvorlige nok til at udløse en fængselsstraf.

Af: Redaktionen - De nye regler er en længe ventet reform for mange transportvirksomheder. Med en advarsel i stedet for en sanktionsafgift får virksomhederne mulighed for at rette fejlene og forstå, hvad de skal gøre for ikke at begå nye overtrædelser. Det er vigtigt, at de virksomheder, der ønsker at overholde reglerne, får denne mulighed samtidig med, at trafiksikkerheden og fair konkurrence beskyttes, siger infrastruktur- og boligminister Andreas Carlson (KD).Ved overtrædelser af reglerne om køre- og hviletider samt fartskrivere skal transportvirksomheder i visse tilfælde kunne modtage en advarsel i stedet for en sanktionsafgift forudsat, at en advarsel er tilstrækkelig under hensyn til overtrædelsens alvor og de øvrige omstændigheder. Ændringen træder i kraft torsdag 1. januar 2026.Den svenske regering oplyser videre, at der fra onsdag 12. marts i år ikke blive udstedt sanktionsafgift ved visse forkerte anvendelser af diagramark eller førerkort, der ikke påvirker registreringen af oplysninger.Samtidig har den svenske regering besluttet skærpelser, der betyder, at der udstedes sanktionsafgifter for overtrædelser af reglerne om fartskrivere begået i et andet land. Disse ændringer træder også i kraft onsdag 12. marts 2025.Regeringen i Sverige har også besluttet, at overtrædelser af anmeldelseskrav i yrkestrafikförordningen og taxitrafikförordningen skal føre til en sanktionsafgift i stedet for de nuværende bøder. Formålet er at forbedre regelefterlevelsen og sikre, at sanktionen rammer den rette person. Ændringen gælder fra tirsdag 1. juli 2025.Den svenske regering består af partierne Moderaterna (M), Kristdemokraterna (KD) og Liberalerna (L). Regeringen ledes af statsminister Ulf Kristersson (M) og er en mindretalsregering med parlamentarisk støtte fra Sverigedemokraterna (SD)Sanktionsafgifter og bøder er økonomiske straffe, der kan pålægges ved overtrædelse af regler og love.Både sanktinsafgifter og bøder har til formål at sikre, at love og regler bliver overholdt. Hvor sanktionsafgifter er mere rettet mod at rette op på administrative overtrædelser eller overtrædelser af regler, er bøder er en del af det strafferetlige system.