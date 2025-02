Syv-akslet vogntog kan både suge og blæse

Torsdag 13. februar 2025 kl: 12:00

Af: Redaktionen Det er salgskonsulent Thomas Poulsen hos Autohuset Vestergaard A/S i Kolding, der har leveret den nye Volvo FH500 8x2, der er med Globetrotter-førerhus, Udsynspakke+, VEB+ motorbremse, ACC med adaptiv fartpilot, lastindikator, Work Remote fartpilot, VDS - Volvo Dynamic Steering, Volvo Connect abonnement og My Truck for styring af oliefyr.Forvognens tip og den komplette påhængsvogn er fra Skelhøje Vognfabrik A/S. Vogntogets suge/blæse-anlæg er fra Albjergs Maskintec A/S, mens vogntoget er malet hos Carsten Noers Storvognslakering. Plysarbejdet i førerhuset er udført af FIX Autopolstring, mens bilen er slutklargjort af opbyggerteamet hos Autohuset Vestergaard A/S i Kolding.