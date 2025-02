Kollission mellem personbil og lastbil kostede to mennesker livet

Torsdag 13. februar 2025 kl: 11:37

Af: Redaktionen Som følge af kollisionen skred lastbilen skred og landede på siden. Politiet oplyser, at der skete omfattende skader på begge køretøjer. Vidner standsede og slog alarm, og flere patruljer kørte til stedet, hvor førerne af både personbil og lastbil var svært kvæstede. Vejen blev afspærret og bilinspektøren blev tilkaldt.Føreren af personbilen, en 30-årige udenlandsk mand, var død som følge af ulykken. Lastbilchaufføren, en 50-årig mand fra Kalundborg, blev reddet ud af lastbilen, men havde også mistet livet som følge af ulykken.Politiet oplyser, at den 50-åriges lastbilchaufførs pårørende er blevet underrettet, mens underretningen af den udenlandske mands pårørende fortsat var i gang torsdag fomiddag.Omkring klokken 04.00 natten til torsdag var uheldsstedet undersøgt færdigt og personbilen og lastbilen fjernet fra vejen. Politiet oplyser, at det tyder på, at personbilen af uvisse årsager kom over i den modkørende vejbane, hvor den kolliderede med lastbilen.