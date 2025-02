Mængderne af importgods steg i Sveriges største havn

Tirsdag 11. februar 2025 kl: 15:03

Af: Redaktionen

Containerterminalerne i Göteborgs Hamn håndterede sidste år flere containere fyldt med gods end i 2023, mens håndteringen af tomme containere faldt i større omfang. Dermed kom mængden af containergods op over rekordåret 2023, selvom antallet af containere opgjort i teu faldt med knap en procent.









Göteborgs Hamn oplyser, at det containeriserede eksportgods faldt minimalt i 2024, hvorimod mængderne på importsiden steg med knap 15 procent.









- Først og fremmest ser vi, at importen steg meget i løbet af året, og det er en trend, vi ser vil fortsætte i 2025, siger Claes Sundmark, der er salgschef hos Göteborgs Havn.









Han peger på, at havnen er tæt på en 50-50-balance mellem import og eksport, hvilket er det normale i Göteborgs Havn, men mindre normal i andre havne både i Sverige og andre lande.







Ved en god balance mellem import og eksport i en havn mindskes behovet for tomme containere, fordi en indkommen importcontainer hurtigt kan tømmes og derefter fungere som en udgående eksportcontainer uden, at man behøver at få sejlet en tom container ind udefra. Det giver højere effektivitet, mindre klimapåvirkning og lavere omkostninger i forsyningskæden.









Antallet af containere, der transporteredes til og fra havnen i Göteborg med jernbane steg sidste år med 7 procent i forhold til året før. 2024 blev dermed det andet år nogensinde, hvor over 500.000 teu blev transporteret til og fra havnen med jernbane.









Det var især importtunge jernbanedestinationer som Falköping og Nässjö, der bidrog til fremgangen, samt nye togpendler til og fra destinationer som Sundsvall, Haparanda og Bastuträsk.









Lidt over 60 procent af de containere, der transporteres til og fra Göteborgs Havn over land, bliver fragtet med tog.





Roro og biler

Den afdæmpede europæiske konjunktur fortsatte med at påvirke ro/ro-mængderne i mange havne. I Göteborg faldt de samlede roro-mængder med 3 procent. Tallet dækker over, at havnens største ro/ro-terminal med trafik til store godsnav i Belgien og Storbritannien, håndterede en stigende mængde i løbet af åretmens der i løbet af året blev håndteret færre nye biler - det blev til i alt 257.000 biler, hvilket var et fald på 4 procent. Det var importen af biler, der faldt, mens eksporten, der først og fremmest består af biler fra Volvo Cars, viste en stabil stigning.







Energi, bulk og krydstogt

Håndteringen af energiprodukter i Göteborgs Hamn steg med 18 procent i 2024 sammenlignet med 2023, hvor mængderne var forholdsvis lave på grund af planlagte stop for vedligeholdelse og investeringer i øget kapacitet for biobrændselsproduktion.







I løbet af året håndteredes 463.000 ton breakbulk som papirmasse, karton, granulat, sten og grus i Göteborgs Hamn, hvilket var en stigning på 6 procent i forhold til året før. Dermed blev 2024 femte år i træk med stabil vækst i segmentet.







Göteborgs Havn modtog 56 krydstogtsanløb i 2024 sammenlignet med 81 året før. Nedgangen skyldtes planlagte arbejder ved et af havnens krydstogtsterminaler.









Göteborgs Hamns godsvolymer, helеr 2024

Jan-Dec 2024 Jan-Dec 2023 Ændring i procent Container, teu 909.000 914.000 -1 % Järnväg, tes 505.000 473.000 7 % Ro/ro-enheder 524.000 540.000 -3 % Nye biler 257.000 267.000 -4 % Passagerer 1.389.000 1.514.000 -8 % Krydstogtanløb 56 81 -31 % Energiprodukter (millioner ton) 21,8 18,4 18 % Breakbulk (ton) 463.000 439.000 6 % * En teu (twenty-foot equivalent unit) svarer til en 20-fods container ** Roro står for roll on/roll off og kan være sættevogne og andre rullende enheder med gods, der fragtes med skib med høj frekvens inden for og uden for Europa.

